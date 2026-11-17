Для свого виходу акторка обрала цікавий ансамбль від Ralph Lauren: лаконічну чорну сукню, поверх якої накинула розстебнуте довге пальто молочно-білого відтінку. Саме такий прийом створив так звану кольорову вертикаль: світлі борти верхнього одягу візуально обрізали зайвий об’єм по боках, а темна сукня в центрі витягнула фігуру по всій довжині.

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Джуліанна Мур у білому пальті церемонії ELLE Women in Hollywood / Getty Images

Контраст класичного чорного та чистого білого зробив образ свіжим, зібраним і водночас максимально вишуканим без жодних зайвих деталей. Акторка додала до свого аутфіту масивний чокер, що мерехтів у неї на шиї.

Окрім контрастного розстебнутого пальта, є ще кілька перевірених стилістичних способів візуально витягнути силует. Найпростіший із них – монохромні образи, коли верх, низ і взуття підібрані в одній колірній гамі без різких горизонтальних переходів.

Монохромний образ видовжує силует: дивіться відео

Також чудово працюють штани палаццо із завищеною талією, які повністю прикривають підбори, V-подібний виріз на светрах чи сукнях, а також вертикальні акценти – наприклад, довгий шарф, кінці якого вільно звисають уздовж тіла.

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Не менш ефективно працює взуття із загостреним носком у тон штанів або колготок – воно візуально продовжує лінію ніг. Також варто уникати контрастних масивних ременів, які "ріжуть" фігуру навпіл.

Джуліанна Мур елегантно одягається не тільки для світських виходів, а й підкидає ідеї для повсякденного життя. Нещодавно вона показала, чим можна замінити звичайний шарф.