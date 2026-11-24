23-летняя красавица поразила всех своим главным нарядом для финала в Пуэрто-Рико.

Анна Никонова продемонстрировала подготовку к финалу "Мисс Вселенная" и рассказала в инстаграме о сияющем платье, в котором выйдет на сцену конкурса. Его создала украинская дизайнер Эльвира Гасанова.

Как оказалось, у конкурсантки был четкий запрос к GASANOVA, который они вместе превращали в реальность. Основным референсом стал один из кинообразов Одри Хепберн в современной интерпретации Кендалл Дженнер на балу Института костюма.

Идея появилась задолго до конкурса. Анну Никонову вдохновил образ Кендалл Дженнер на Met Gala 2021: платье Givenchy, вдохновленное Одри Хепберн в фильме "Моя прекрасная леди". Для Ани это воплощение вневременной элегантности и классического голливудского гламура. Мы превратили эту мечту в собственную историю, и платье получилось именно таким, как Анна и мечтала,

– рассказали в GASANOVA.

Никонова призналась, что, по ее мнению, роскошное платье получилось даже лучше, чем у топ-модели.

Что известно о платье Анны Никоновой для финала "Мисс Вселенная"

В наряде сочетаются узнаваемая эстетика GASANOVA – сияние, мерцание камней – и элементы, призванные подчеркнуть энергию самой Анны. Графичность силуэта, динамика и пластика бахромы, игра света – бренд продумал образ так, чтобы он максимально выигрышно смотрелся под сценическим освещением.

Платье расшивали вручную мелкими камнями. Благодаря этому оно уже поразило публику во время предварительного отбора конкурса.

Платье Анны Никоновой от GASANOVA: фото

Майли Сайрус также поразила пользователей сети своим выбором платья для главного дня в жизни. Вместо эпатажного образа для свадьбы певица выбрала безупречную классику.