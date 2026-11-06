Тренд Foliage nails уже в моде: 5 стильных идей для осеннего маникюра

С наступлением прохладного сезона природа щедро делится уютными оттенками, вдохновляя на обновление привычного бьюти-образа. Трендовый маникюр Foliage nails стал одним из главных осенних фаворитов благодаря своей естественной элегантности и универсальности.

Foliage nails превращает повседневную маникюрную рутину в живое отражение сезонной природы. Само название происходит от природного явления фолиажа – волшебного момента, когда кроны деревьев сменяют летнюю зелень на золото, багрянец и глубокую теплую охру, пишет Vogue Italia. Речь идет не о сложных рисунках с листочками на каждом ногте или хитроумном нейл-арте, а о чистом, глубоком и насыщенном цвете, нанесенном в один тон.

Какие оттенки подходят для маникюра Foliage nails: смотрите фото

Эта эстетика идеально подходит для прохладных дней, ведь каждый оттенок безупречно дополняет уютный осенний гардероб с кашемировыми свитерами, пальто и шерстяными шарфами. Благодаря богатой палитре руки выглядят ухоженными и изысканными, а глянцевое покрытие красиво отражает мягкие солнечные лучи.

Оливковый маникюр Foliage nails: смотрите фото

К тому же монохромное исполнение делает такой маникюр универсальным как для офиса, так и для торжественных мероприятий. Воссоздать маникюр самостоятельно или в салоне очень просто, ведь главный секрет заключается в выборе правильной текстуры и насыщенного пигмента.

Какие оттенки подходят для маникюра Foliage nails: смотрите фото

Стилисты советуют обратить внимание на такие натуральные оттенки:

пряный тыквенный и теплый терракотовый, которые мгновенно придают образу энергию и уют;

золотисто-медовый янтарь, который имитирует солнечные блики на верхушках деревьев;

глубокий каштановый и карамельный, вдохновленные лесными плодами и горячим шоколадом;

благородный винный бургундский и ягодный красный для создания эффекта дорогого образа;

хвойный или приглушенный оливково-моховый зеленый, который напоминает о силе вечнозеленых лесов.

Маникюр в стиле Foliage nails: смотрите фото

Для безупречного результата наносите лак в два тонких слоя, чтобы цвет лег ровно и без полос. Обязательно закрепляйте покрытие стойким глянцевым топом с эффектом мокрого стекла для максимальной насыщенности. Глубокие винные и шоколадные оттенки великолепно смотрятся на коротких ногтях мягкой квадратной формы, а теплые терракотовые и карамельные подходят к классической миндальной форме.

Какие цвета выбрать для Foliage nails: смотрите фото

А если хотите добавить в свои повседневные осенние образы немного блеска – выбирайте лаконичный и стильный маникюр со стразами.