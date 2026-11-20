Известная модель и основательница бренда Rhode Хейли Бибер вновь задает тренды в мире красоты. На саммите The New York Times DealBook в Нью-Йорке звезда появилась в изысканном образе, дополнив его нежным голубым маникюром, который мгновенно привлек внимание модниц.

Для выхода на сцену в Линкольн-центре Хейли выбрала эстетику минимализма 90-х, вдохновившись культовым стилем Кэролайн Бессетт-Кеннеди. Модель надела архивный черный жакет из весенней коллекции Yohji Yamamoto 1998 года, сочетая его с белой юбкой-карандашом длины миди, классическими черными лодочками и широкой черной повязкой на голову.

Хейли Бибер в черно-белом наряде: смотрите фото

Именно на фоне этого строгого черно-белого ансамбля главным акцентным штрихом стал ее маникюр – нежное покрытие в пастельно-голубом оттенке, которое освежило сдержанный деловой образ.

Голубой маникюр Хейли Бибер: смотрите фото

Этот выход еще раз доказывает, что голубой маникюр давно вышел за пределы летнего сезона и стал новой нейтральной базой. Сегодня на пике популярности оказались оттенки ледяного голубого, небесного пастельного, припыленного денима и полупрозрачные покрытия с легким перламутровым или хромированным блеском в фирменном стиле самой Бибер.

Голубой маникюр снова в тренде: смотрите видео

Такой дизайн великолепно смотрится как на коротких ногтях мягкой квадратной формы, так и на миндалевидных ногтях средней длины. Главный секрет стильного сочетания – использовать голубой лак в качестве деликатного цветового акцента в монохромных образах.

Он безупречно дополняет белые, черные, серые, молочные и шоколадные вещи в гардеробе, придавая даже самому строгому офисному костюму или уютному зимнему свитеру нотку свежести и современности.

Голубой можно использовать как основной цвет, можно добавлять в качестве акцентов или создавать интересные трендовые рисунки. Вот несколько стильных дизайнов:

Абстрактный маникюр с голубыми оттенками: смотрите фото

Модный маникюр в стиле "аргайл" с голубыми оттенками: смотрите фото

Голубой маникюр с хромированными деталями: смотрите фото

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