Для виходу на сцену в Лінкольн-центрі Гейлі обрала естетику мінімалізму 90-х, надихнувшись культовим стилем Керолін Бессетт-Кеннеді. Модель одягнула архівний чорний жакет із весняної колекції Yohji Yamamoto 1998 року, поєднавши його з білою спідницею-олівцем міді, класичними чорними човниками та широким чорним обідком.

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Гейлі Бібер у чорно-білому аутфіті: дивіться фото

Саме на тлі цього суворого чорно-білого ансамблю головним акцентним штрихом став її манікюр – делікатне покриття у пастельно-блакитному відтінку, яке освіжило стриманий діловий образ.

Блакитний манікюр Гейлі Бібер: дивіться фото

Цей вихід ще раз доводить, що блакитний манікюр давно вийшов за межі літнього сезону і став новою нейтральною базою. Сьогодні на піку популярності опинилися відтінки крижаного блакитного, небесного пастельного, припиленого деніму та напівпрозорі покриття з легким перламутровим або хромованим блиском у фірмовому стилі самої Бібер.

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Блакитний манікюр знову в тренді: дивіться відео

Такий дизайн має чудовий вигляд як на коротких нігтях м'якої квадратної форми, так і на середній довжині мигдалю. Головний секрет стильного поєднання – використовувати блакитний лак як делікатний колірний акцент у монохромних образах.

Він бездоганно доповнює білі, чорні, сірі, молочні та шоколадні речі в гардеробі, додаючи навіть найсуворішому офісному костюму чи затишному зимовому светру нотку свіжості та сучасності.

Блакитний можна використовувати як основний колір, можна додавати як акценти чи створювати цікаві трендові малюнки. Ось кілька стильних дизайнів:

Абстрактний манікюр з блакитними відтінками: дивіться фото

Модний манікюр аргайл з блакитними відтінками: дивіться фото

Блакитний манікюр з хромованими деталями: дивіться фото

Якщо шукаєте більше трендових варіантів манікюру, то радимо зазирнути у нашу добірку дизайнів для перехідного періоду.