Lady 24 Образы звезд Можете смело копировать: Хейли Бибер показала непринужденный образ с джинсами, который идет всем
31 июля, 15:00
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Можете смело копировать: Хейли Бибер показала непринужденный образ с джинсами, который идет всем

Юлия Бражник

Хейли Бибер уже давно закрепила за собой статус главной трендсеттерки современности. Любая вещь, которую она надевает для прогулки или публичного выхода, почти мгновенно становится объектом желания и задает тон всему миру моды.

В своем инстаграме модель поделилась очередным стильным образом, который можно смело копировать для любого городского мероприятия. На этот раз Хейли сделала ставку на элегантный и в то же время непринужденный наряд:

  • белоснежную блузку с длинными рукавами и глубоким V-образным вырезом, которая завязывается спереди на игривый узел;

  • классические синие джинсы прямого кроя со средней посадкой;

  • дополнили образ изящные черные босоножки на невысоком каблуке с тонким переплетением;

  • узкие солнцезащитные очки в темной оправе.


Хейли Бибер в джинсах и белой рубашке / фото из Instagram

Секрет популярности и универсальности этого образа заключается в идеальном балансе между повседневным комфортом и непринужденной сексуальностью. Джинсы немного нейтрализуют откровенность выреза блузки, делая комбинацию уместной как для вечерней встречи с друзьями, так и для посещения галереи или прогулки по городу.

Этот образ легко адаптировать под свои нужды: вместо каблуков можно надеть минималистичные мюли на плоской подошве или кеды, а вместо полупрозрачной блузки с узлом – надеть легкую шелковую рубашку, расстегнув несколько верхних пуговиц.


Модный повседневный образ с джинсами / фото из инстаграма

Если же добавить массивные золотые украшения и структурированный клатч, аутфит мгновенно превратится в полноценный вечерний вариант. Также этот образ можно стильно дополнить шелковым платком, который уверенно вернулся в тренды.

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