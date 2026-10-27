Сказочное перевоплощение для всей семьи: Пэрис Хилтон поделилась идеями образов на Хэллоуин

Накануне самого мистического праздника осени мировые трендсеттеры активно делятся эффектными праздничными экспериментами и задают тон вечеринкам. Пэрис Хилтон традиционно поразила публику масштабной костюмированной съемкой, погрузив поклонников в настоящую диснеевскую сказку вместе с мужем и детьми.

Пока одни только подбирают акцентные детали и вдохновляются изысканным маникюром на Хэллоуин, некоторые звезды уже в полной мере демонстрируют свои праздничные наряды. Голливудская икона Пэрис Хилтон в инстаграме представила грандиозную семейную фотосессию, выбрав для своей семьи персонажей культовой сказки "Красавица и Чудовище".

Сама звезда примерила изящный образ Белль, позируя в узнаваемом пышном желтом платье с акцентным кружевом и нежными красными розами. Эксклюзивный наряд специально для светской львицы создал известный дизайнер Данюл Браун.



Пэрис Хилтон в образе Белль / Фото из инстаграма parishilton

Муж звезды Картер Реум выступил в роли Чудовища, мастерски дополнив наряд реалистичной маской и пушистыми перчатками. Особое внимание на фото и видео привлекли малыши пары: трехлетний сын Феникс появился в образе подсвечника Люмьера, а двухлетняя дочь Лондон растрогала всех костюмом чайника миссис Поттс.



Семейная фотосессия Пэрис Хилтон на Хэллоуин-2026 / Фото из инстаграма parishilton



Пэрис Хилтон с мужем и детьми на семейной фотосессии в Хэллоуин-2026 / Фото из инстаграма parishilton

Автором атмосферных снимков выступил известный фотограф Брайан Зифф, который запечатлел каждый волшебный момент семейного перформанса. Звезда сопроводила публикацию теплыми словами.

Моя жизнь – это сказка, и магия никогда не заканчивается,

– отметила Пэрис.

Пэрис Хилтон в семейной фотосессии по мотивам "Красавицы и Чудовища": смотрите видео

В прошлом сезоне звездная семья выбрала тему приключений Питера Пэна, появившись в образах феи Динь-Динь, капитана Крюка и Венди. Но больше всего, как и всегда, всех в прошлом году поразила Хайди Клум в образе Медузы.