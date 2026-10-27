Казкове перевтілення для всієї родини: Періс Гілтон показала ідею образів на Геловін

Періс Гілтон на Геловін в образі Белль / Фото з інстаграму parishilton
Напередодні наймістичнішого свята осені світові трендсетерки активно діляться ефектними святковими експериментами та задають тон вечіркам. Періс Гілтон традиційно вразила публіку масштабною костюмованою зйомкою, зануривши фанів у справжню діснеївську казку разом із чоловіком та дітьми.
Поки одні лише підбирають акцентні деталі та надихаються вишуканим манікюром на Геловін, деякі зірки вже на повну демонструють свої святкові костюми. Голлівудська ікона Періс Гілтон в інстаграмі презентувала грандіозну сімейну фотосесію, обравши для своєї родини персонажів культової казки "Красуня і Чудовисько".
Сама зірка приміряла витончений образ Белль, позуючи у впізнаваній пишній жовтій сукні з акцентним мереживом та ніжними червоними трояндами. Ексклюзивне вбрання спеціально для світської левиці створив відомий дизайнер Данюл Браун.
Чоловік зірки Картер Реум постав у ролі Чудовиська, майстерно доповнивши вбрання реалістичною маскою та пухнастими рукавичками. Особливу увагу на фото та відео привернули малюки пари: трирічний син Фенікс постав в образі свічника Люм’єра, а дворічна донька Лондон розчулила костюмом чайника пані Поттс.
Автором атмосферних кадрів виступив відомий фотограф Браян Зіфф, який зафіксував кожен чарівний момент сімейного перформансу. Зірка супроводила публікацію теплими словами.
Моє життя – це казка, і магія ніколи не закінчується
Періс Гілтон у сімейній фотосесії за мотивами "Красуні та Чудовиська": дивіться відео
Минулого сезону зіркова родина обирала тему пригод Пітера Пена, з'явившись в образах феї Дінь-Дінь, Капітана Крюка та Венді. Але найбільше, як і завжди, усіх торік вразила Гайді Клум в образі Медузи.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter