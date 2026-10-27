Казкове перевтілення для всієї родини: Періс Гілтон показала ідею образів на Геловін

Поки одні лише підбирають акцентні деталі та надихаються вишуканим манікюром на Геловін, деякі зірки вже на повну демонструють свої святкові костюми. Голлівудська ікона Періс Гілтон в інстаграмі презентувала грандіозну сімейну фотосесію, обравши для своєї родини персонажів культової казки "Красуня і Чудовисько".

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Сама зірка приміряла витончений образ Белль, позуючи у впізнаваній пишній жовтій сукні з акцентним мереживом та ніжними червоними трояндами. Ексклюзивне вбрання спеціально для світської левиці створив відомий дизайнер Данюл Браун.

Періс Гілтон в образі Белль / Фото з інстаграму parishilton

Чоловік зірки Картер Реум постав у ролі Чудовиська, майстерно доповнивши вбрання реалістичною маскою та пухнастими рукавичками. Особливу увагу на фото та відео привернули малюки пари: трирічний син Фенікс постав в образі свічника Люм’єра, а дворічна донька Лондон розчулила костюмом чайника пані Поттс.

Сімейна фотосесія Періс Гілтон на Геловін-2026 / Фото з інстаграму parishilton

Періс Гілтон з чоловіком та дітьми у сімейній фотосесії на Геловін-2026 / Фото з інстаграму parishilton

Автором атмосферних кадрів виступив відомий фотограф Браян Зіфф, який зафіксував кожен чарівний момент сімейного перформансу. Зірка супроводила публікацію теплими словами.

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Моє життя – це казка, і магія ніколи не закінчується– зазначила Періс.

Періс Гілтон у сімейній фотосесії за мотивами "Красуні та Чудовиська": дивіться відео

Минулого сезону зіркова родина обирала тему пригод Пітера Пена, з'явившись в образах феї Дінь-Дінь, Капітана Крюка та Венді. Але найбільше, як і завжди, усіх торік вразила Гайді Клум в образі Медузи.