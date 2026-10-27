Сказочное перевоплощение для всей семьи: Пэрис Хилтон поделилась идеями образов на Хэллоуин

Пэрис Хилтон на Хэллоуин в образе Белль / Фото из инстаграма parishilton
Накануне самого мистического праздника осени мировые трендсеттеры активно делятся эффектными праздничными экспериментами и задают тон вечеринкам. Пэрис Хилтон традиционно поразила публику масштабной костюмированной съемкой, погрузив поклонников в настоящую диснеевскую сказку вместе с мужем и детьми.
Пока одни только подбирают акцентные детали и вдохновляются изысканным маникюром на Хэллоуин, некоторые звезды уже в полной мере демонстрируют свои праздничные наряды. Голливудская икона Пэрис Хилтон в инстаграме представила грандиозную семейную фотосессию, выбрав для своей семьи персонажей культовой сказки "Красавица и Чудовище".
Сама звезда примерила изящный образ Белль, позируя в узнаваемом пышном желтом платье с акцентным кружевом и нежными красными розами. Эксклюзивный наряд специально для светской львицы создал известный дизайнер Данюл Браун.
Муж звезды Картер Реум выступил в роли Чудовища, мастерски дополнив наряд реалистичной маской и пушистыми перчатками. Особое внимание на фото и видео привлекли малыши пары: трехлетний сын Феникс появился в образе подсвечника Люмьера, а двухлетняя дочь Лондон растрогала всех костюмом чайника миссис Поттс.
Автором атмосферных снимков выступил известный фотограф Брайан Зифф, который запечатлел каждый волшебный момент семейного перформанса. Звезда сопроводила публикацию теплыми словами.
Моя жизнь – это сказка, и магия никогда не заканчивается
Пэрис Хилтон в семейной фотосессии по мотивам "Красавицы и Чудовища": смотрите видео
В прошлом сезоне звездная семья выбрала тему приключений Питера Пэна, появившись в образах феи Динь-Динь, капитана Крюка и Венди. Но больше всего, как и всегда, всех в прошлом году поразила Хайди Клум в образе Медузы.
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