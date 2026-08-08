Племянница принцессы Дианы продемонстрировала идеальный летний образ от украинского бренда

Британская аристократка Элайза Спенсер в очередной раз продемонстрировала свою приверженность украинскому стилю. Для летнего отдыха в Италии она выбрала изысканный наряд от бренда Светланы Бевзы.

На днях леди Элайза Спенсер, племянница принцессы Дианы, провела незабываемые дни на живописном побережье Амальфи. На одной из роскошных итальянских вилл, где она остановилась, девушка устроила стильную фотосессию, поделившись атмосферными кадрами с подписчиками в своем инстаграме. Главным элементом ее образа стало белоснежное платье от украинского бренда BEVZA.

Племянница принцессы Дианы в наряде от украинского бренда

На фотографиях видно, что Элайза выбрала длинное асимметричное платье "Белый на белом" из будущей коллекции сезона весна-лето 2026. Особенность этой модели заключается в ее необычном крое, который сочетает открытое плечо с одной стороны и свободный, ниспадающий рукав с другой. Легкость ткани и минималистичный дизайн идеально подходят для жарких итальянских дней и вечеров, создавая нежный и непринужденный образ.

Племянница принцессы Дианы в платье от бренда BEVZA / Фото из инстаграма звезды

Свой летний наряд леди Элайза дополнила лаконичными аксессуарами. Звезда выбрала удобную обувь на плоской подошве, небольшую кожаную сумку tote песочного цвета и массивные солнцезащитные очки. Образ завершило элегантное золотое колье, которое подчеркнуло зону декольте.

Элайза Спенсер выбрала украинский бренд / Фото из инстаграма звезды

Модный летний образ от Элайзы Спенсер / Фото из инстаграма звезды

Стоит отметить, что этот выход – не первый случай, когда члены семьи Спенсеров отдают предпочтение одежде от BEVZA и других украинских брендов. Леди Элайза и ее сестра-близнец леди Амелия неоднократно демонстрировали образы от Светланы Бевзы как на светских мероприятиях, так и в повседневной жизни, подтверждая свой статус модных инфлюенсерок и поддержку украинской модной индустрии.

Вслед за леди Элайзой предлагаем вспомнить еще одну звездную поклонницу украинских брендов – Дженнифер Лопес, которая регулярно выбирает вещи наших дизайнеров для своих самых громких выходов.