Энн Хэтэуэй продемонстрировала кроссовки, которые могут вытеснить легендарные Adidas Samba
Яркая обувь уже давно стала одним из самых простых способов сделать даже базовый образ более интересным. Этим летом основной акцент сместился с насыщенных цветов на анималистические принты – леопардовый, зебровый и коровьий.
Именно такие кроссовки все чаще появляются в образах модниц. К этому тренду присоединилась и актриса Энн Хэтэуэй. На это обратило внимание модное издание InStyle.
Энн Хэтэуэй вышла в свет в кроссовках Adidas Tokyo с принтом зебры, которые стали главным акцентом ее монохромного коричневого образа. Благодаря необычному принту даже лаконичный наряд выглядел стильно и современно. Свой образ знаменитость дополнила черной сумкой и массивными солнцезащитными очками.
Модные эксперты отмечают, что в этом сезоне именно кроссовки с анималистическими принтами могут стать новыми фаворитами модниц, постепенно вытесняя однотонные модели, которые доминировали последние несколько лет.
Добавим, что сейчас Энн Хэтэуэй ждет ребенка. Несмотря на беременность, актриса продолжает работать и регулярно появляется на публике, демонстрируя стильные и удобные летние образы.