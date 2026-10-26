Сумка за 3 тысячи евро и одежда "со вторых рук": известная актриса рассказала о своем гардеробе

Звезда комедийного сериала Нового канала "Домик на счастье" Юлия Буйновская призналась, на какую роскошную вещь она копила деньги вместе с мамой и почему принципиально не переплачивает за повседневную одежду. Актриса знает, как создавать стильные образы, не нанося серьезного ущерба кошельку.

Юлия научилась умело сочетать мировой люкс с простыми вещами "со вторых рук", а еще с удовольствием выкупает вещи у стилистов после киносъемок. Недавно Буйновская рассказала УП:ТаблоID о своей модной мечте. Чтобы осуществить ее и приобрести культовую роскошную сумку, звезде пришлось откладывать деньги и даже объединить усилия с мамой.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе – это сумка бренда Loewe. Она стоит примерно три тысячи евро. Я невероятно ее хотела и долго копила деньги,

– рассказала актриса.

В итоге аксессуар стал совместным подарком от нее самой и мамы на день рождения. Актрисе тогда исполнилось 23 или 24 года.



Что носит актриса Юлия Буйновская / Фото актрисы

В то же время исполнительница роли Даши в "Домике на счастье" принципиально игнорирует дорогие бренды, когда речь идет о базовом гардеробе, и считает охоту на винтажных рынках и перепродажах отличным способом сэкономить.

Что касается самой дешевой вещи... Если не считать носки и подобные мелочи, то это, пожалуй, какие-то базовые майки, ведь я принципиально не покупаю их в дорогих магазинах,

– говорит Юлия.

Она также добавила, что совершенно не стесняется покупать одежду "со вторых рук". Например, если стилисты перепродают вещи после съемок, которые надевали буквально раз или два для кадра и которых больше не будет в коллекциях брендов, она с радостью их забирает.



Актриса Юлия Буйновская / Фото актрисы

Даже винтажную, абсолютно бесценную вещь на барахолке можно найти всего за 200 гривен. Говорю об этом совершенно нормально и открыто. В этом нет ничего постыдного, наоборот – так можно сэкономить немало денег,

– делится актриса.

Недавно о своей самой дорогой вещи в гардеробе рассказала коллега Буйновской – Анастасия Цимбалару. Ее аксессуар стоил 4 тысячи долларов.