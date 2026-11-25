Стильный и модный образ – это не всегда про большие деньги, дорогие бренды и самые свежие новинки. Достаточно присмотреться к известным модницам: они легко создают безупречные образы, сочетая вещи из масс-маркета или винтаж с базовым гардеробом без заоблачных затрат.

Стилист Галина Денисюк говорит, что для создания гармоничного базового гардероба не обязательно иметь большой бюджет. Прежде всего стоит понять свой образ жизни, особенности фигуры и потребности, а уже потом планировать покупки.



Стилистка Галина Денисюк дала советы по поводу гардероба / Фото из инстаграма galina_denisiuk_

Галина советует начинать не с магазинов, а с ревизии собственного шкафа. Часто проблема заключается не в нехватке одежды, а в том, что человек не знает, как правильно сочетать имеющиеся вещи. Также экспертка советует не тратить значительные суммы на мимолетные тренды. Если вещь будет актуальной лишь один сезон, нет необходимости покупать ее в дорогом сегменте. Не стоит и переплачивать исключительно за логотип. В то же время на некоторых категориях одежды экономить не рекомендуется.



Стилистка советует не тратить много денег на базовый гардероб / Фото из инстаграма galina_denisiuk_

Я бы не советовала экономить на качестве обуви, верхней одежды и базовых вещей, которые вы носите чаще всего. Но даже здесь высокая цена не всегда гарантирует качество. Нужно обращать внимание на материалы, пошив, посадку и комфорт,

– подчеркивает стилистка.

Особое внимание она советует уделять правильному размеру. Даже самый дорогой жакет не будет хорошо смотреться, если он неправильно сидит на фигуре. Главный принцип Галины – лучше иметь меньше вещей, но таких, которые действительно нравятся, часто используются и легко сочетаются друг с другом.

Ошибки, которые могут испортить даже дорогой образ

Даже люксовые вещи не гарантируют элегантного вида. Одной из самых распространенных ошибок Галина Денисюк называет неправильную посадку одежды. Слишком узкие вещи, неудачный объем или нарушенные пропорции могут испортить общее впечатление независимо от стоимости гардероба.

Другая проблема – желание надеть все самое лучшее одновременно. Дорогая сумка, массивные украшения, яркая обувь и большие логотипы могут конкурировать между собой, вместо того чтобы дополнять образ.

Не менее важен и уход за вещами. Катышки на свитере, неопрятный вид обуви или помятая одежда способны испортить даже дорогой наряд. Чтобы выглядеть элегантно без значительных затрат, стилистка советует обращать внимание на опрятность, пропорции, сочетание цветов и фактур. Например, простые джинсы, белая рубашка, ремень и удачно подобранная обувь могут стать основой стильного повседневного образа.



Базовый образ с джинсами и жакетом / Фото из инстаграма melodiebanfield

В то же время Галина подчеркивает, что элегантность необязательно означает сдержанность или минимализм. Яркие цвета, принты и смелые сочетания также могут выглядеть гармонично, если соответствуют личности человека.

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