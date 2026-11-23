Одеваться в магазинах масс-маркета можно и красивее, и выгоднее. Если знать лайфхаки, которыми пользуются стилисты.

Стилист Виктория Жир в своем инстаграме поделилась секретами, которыми она пользуется при создании собственного гардероба и стиля своих клиентов.

Покупать онлайн

Основное правило стилистки – она покупает товары масс-маркета онлайн, ведь обычно на сайтах брендов ассортимент значительно шире, чем в офлайн-магазинах. Кроме того, там можно найти премиальные коллекции, которые отличаются дизайнерским почерком и качеством. Например, у Mango это коллекция Mango Selection. Подобные линейки есть и у HM, Zara.

Правильные фильтры

Если стилистка выбирает из общего ассортимента масс-маркета, то она использует фильтры. В частности, в соответствующей категории она фильтрует вещи по цене от самой высокой к самой низкой, а не наоборот. Именно благодаря такой фильтрации можно находить те качественные вещи, которые теряются при просмотре всего ассортимента.

Внимательность

Я внимательно читаю описание под фото и сравниваю параметры модели с одеждой, которая на ней надета. Обычно здесь наблюдается большое расхождение. Например, у модели размер XS, а на нее надевают размер S или больше,

– отмечает Виктория.

Это именно для того, чтобы получился актуальный, свободный и непринужденный стиль, которого мы часто не можем добиться, когда выбираем размер в соответствии с нашими параметрами. Она советует сравнивать параметры модели и размер, который на нее надет. Или пользоваться размерной сеткой конкретного бренда, потому что размерная сетка у каждого бренда своя.

Не только масс-маркет требует осознанного шопинга. Покупать и носить винтаж – тоже искусство. Поделились актуальными правилами на осенне-зимний сезон.