Чтобы образ оставался современным, но сохранял легкую нотку истории, сделайте ставку на контраст пропорций. Сочетайте ретро-силуэты или принты с актуальными базовыми вещами: например, платье в духе 1950-х дополните лаконичным ремнем и структурным жакетом, а легкую блузку в ретро-стиле – прямыми штанами с высокой посадкой. Необязательно гоняться за чисто архивными вещами – вещи в стиле винтаж или современные модели с характерным кроем часто более удобны по посадке и проще в уходе.

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Как носить винтаж стильно и современно / Фото из инстаграма melodiebanfield

Выбирайте один акцентный элемент вместо тотального ретро-лука. Пусть главной деталью будет что-то одно – скажем, блуза с объемными рукавами, юбка-миди с принтом, брошь или выразительная сумка, а остальную часть образа держите в спокойном стиле. Сочетайте фактуры, но без перегрузки: бархат, кружево или твид легко уравновесить денимом или базовым трикотажем.

Образ Селин Дион с элементами ретро: смотрите фото

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Современные акценты быстро "заземляют" винтаж и не дают ему превратиться в театральный костюм. Добавляйте актуальные аксессуары – лаконичные лоферы, современную сумку или минималистичные украшения, а прическу и макияж оставляйте непринужденными и свежими, без обязательного ретро-штампа. Главное, чтобы одежда хорошо сидела по фигуре и соответствовала вашему реальному ритму жизни: удобство и индивидуальность всегда важнее строгих правил или бренда на бирке.

Современное переосмысление вещей из прошлого: смотрите фото

В последнее время детали из прошлого все чаще возвращаются в современные гардеробы. В моде "бабушкины" броши и сумочки, "дедушкины" носки и детали, напоминающие о наследии человечества.