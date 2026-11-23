Стилістка Вікторія Жир у своєму інстаграмі розповіла секрети, якими користується для створення власного гардероба і стилю клієнтів.

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Купувати онлайн

Основне правило стилістки – вона купує мас-маркет онлайн, адже зазвичай на сайтах брендів значно більший асортимент, ніж заявлений офлайн. Крім цього, там можна знайти преміальні колекції, які вирізняються дизайнерським почерком та якістю. Наприклад, у Mango це колекція Mango Selection. Подібні лінійки є й у HM, Zara.

Правильні фільтри

Коли стилістка переглядає загальний асортимент мас-маркету, то застосовує фільтри. Зокрема, у відповідній категорії відфільтровує речі за ціною від вищої до нижчої, а не навпаки. Саме завдяки такій фільтрації можна знаходити ті якісні речі, які губляться під час перегляду всього асортименту.

Уважність

Я уважно читаю опис під фото і порівнюю параметри моделі з одягом, який на неї одягнений. Зазвичай в цьому є велика розбіжність. Наприклад, модель має розмір XS, а на неї одягають розмір S або більший– зазначає Вікторія.

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Це саме для того, щоб утворився актуальний, вільний і розслаблений стайлінг, якого часто ми не можемо досягти, коли обираємо розмір відповідно до наших параметрів. Вона радить порівнювати параметри моделі та розмір одягу, в який вона вдягнена. Або користуватись розмірною сіткою конкретного бренду, тому що розмірна сітка у кожного бренду окрема.

Не тільки мас-маркет потребує свідомого шопінгу. Купувати і носити вінтаж – теж мистецтво. Поділились актуальними правилами на осінньо-зимовий сезон.