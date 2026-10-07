Выглядят элегантно и дорого: Андре Тан назвал 5 удачных цветовых сочетаний на осень 2026 года
Эффект "дорогого" образа часто создают не бренды на этикетках, а детали, которые на первый взгляд могут показаться не столь важными. В частности, большое значение имеет сочетание цветов.
Ведь правильные комбинации могут сделать даже базовые вещи визуально дороже и элегантнее. Какие именно сочетания стоит попробовать этой осенью, рассказал украинский дизайнер Андре Тан. Об этом он снял новое видео на своей странице в инстаграме.
Шоколадный и молочный
Первый вариант – сочетание шоколадного и молочного оттенков. Например, коричневые штаны можно дополнить свитером или топом светлого цвета.
По словам Андре Тана, такая комбинация выглядит глубоко и мягко, но в то же время непринужденно. Она создает впечатление продуманного образа без ощущения, что вы слишком старались.
Как удачно сочетать коричневый и молочный в образе / Скриншот из инстаграм-сторис
Серый и бордовый
Дизайнер советует взять за основу серый костюм, а насыщенный бордовый использовать для одного из аксессуаров – например, сумки или обуви.
Яркий акцент придает сдержанному образу выразительности, но не делает его слишком пестрым.
Темно-синий и кремовый
Это спокойное сочетание, которое легко адаптировать к повседневному гардеробу. Например, темно-синий трикотаж можно носить с светлыми штанами. Такой look выглядит сдержанно, но в то же время не скучно.
Оливковый и песочный
Оливковый и песочный – еще одна комбинация, на которую советует обратить внимание Андре Тан. Особенно интересно эти оттенки смотрятся, если сочетать их не только по цвету, но и по фактуре.
Например, гладкую рубашку можно дополнить плотными штанами и замшевой сумкой. Различные материалы придают образу объем и делают его визуально более дорогостоящим.
Черный и сливочный желтый
Желтый в этом сочетании лучше оставить для одного акцента. Это может быть свитер, сумка или обувь. Так он освежит черный образ, но не будет перетягивать все внимание на себя.
При этом Андре Тан подчеркнул, что даже правильно подобранные цвета не сделают образ дорогим, если сами вещи сидят неудачно. Дизайнер отмечает, что важны посадка одежды и ее состояние: затяжки, потертости или неопрятный вид могут испортить впечатление от всего комплекта.
Поэтому гармоничное сочетание цветов – лишь один из компонентов стильного образа. Не менее важно, чтобы вещи хорошо сидели на фигуре и выглядели опрятно.
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