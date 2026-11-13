Шерсть, флис или кашемир: стилистка рассказала, какая одежда действительно может согреть без отопления

Из-за регулярных отключений электроэнергии и возможных перебоев с отоплением украинцы все чаще задумываются не только о стильном, но и о практичном зимнем гардеробе. Особенно актуальной становится одежда, которая помогает сохранять тепло даже тогда, когда температура в квартире значительно понижается.

Украинская стилистка и блогерка Галина Денисюк рассказала, на какие ткани стоит обратить внимание при выборе зимней одежды, какие материалы лучше всего сохраняют тепло и почему даже дорогой свитер не всегда способен согреть.

Галина Денисюк дала советы по зимней одежде / Фото из инстаграма galina_denisiuk_

Важно понимать, что не каждый объемный свитер будет теплым. Значение имеет не толщина вещи, а состав ткани, ее плотность и способность удерживать воздух у тела. Именно поэтому я всегда советую внимательно читать этикетки,

– объясняет стилистка.

Мериносовая шерсть – естественное тепло без лишнего объема

Одним из лучших материалов для холодного времени года Галина называет мериносовую шерсть. Она хорошо удерживает тепло, помогает регулировать влажность и обычно более приятна на ощупь, чем грубая шерсть.

Особенно практичными будут тонкие гольфы, лонгсливы, носки и термобелье из мериноса. Их можно носить в качестве первого слоя одежды, а сверху надевать свитер или кардиган.

Меринос – это настоящая находка для тех, кто не любит одеваться в десять слоев. Тонкий шерстяной гольф может быть комфортнее массивного синтетического свитера. К тому же такие вещи легко вписать в повседневные образы. Я бы посоветовала каждой женщине иметь хотя бы одну качественную базовую вещь из мериносовой шерсти,

– отмечает Денисюк.

Флис – практичный вариант для дома во время отключений

Флис давно перестал быть исключительно материалом для спортивной или туристической одежды. Сегодня из него изготавливают стильные кофты, штаны, жилеты и домашние комплекты. Благодаря своей структуре флис удерживает воздух, что помогает сохранять тепло. Он легкий, быстро сохнет и не требует сложного ухода.



Флисовый бомбер согреет дома и на улице / Фото с Pinterest

Если говорить именно о блэкаутах, я бы обязательно рекомендовала иметь дома флисовый комплект. Это может быть кофта на молнии и удобные штаны. Флис очень практичен, особенно когда приходится долгое время находиться в прохладном помещении. А еще он прекрасно подходит в качестве дополнительного слоя поверх термобелья,

– советует стилистка.

Кашемир – тепло, легкость и элегантность

Кашемир остается одним из самых комфортных материалов для зимнего гардероба. Его получают из тонкого подшерстка кашемировых коз, а особенность волокон позволяет создавать легкие, мягкие и теплые вещи.

Стилистка рекомендует обратить внимание на кашемировые свитера, кардиганы и шарфы. При этом она подчеркивает, что кашемир требует деликатного ухода, а его качество может существенно различаться в зависимости от производителя.

Я люблю его за универсальность: кашемировый свитер можно сочетать и с классическими штанами, и с джинсами, и с юбкой. Но не стоит думать, что любая вещь с надписью "кашемир" автоматически будет очень теплой. Нужно учитывать плотность вязки и состав изделия,

– объясняет Галина.

Альпака – для тех, кто постоянно мерзнет

Волокно альпаки ценят за его теплоизоляционные свойства, мягкость и относительно небольшой вес. Свитеры, кардиганы и шарфы из альпаки могут стать отличным выбором для морозной погоды.

Особенно популярны объемные свитера из смешанных волокон, в составе которых присутствует альпака. Однако стоит учитывать, что некоторые изделия могут оставлять ворс на другой одежде.



Свитеры из шерсти альпаки очень теплые / Фото Coosh

Стилистка советует выбирать спокойные оттенки – молочный, серый, шоколадный или бежевый. Такую вещь будет проще сочетать с другими элементами гардероба.

Плотная шерсть – для кардиганов, штанов и домашних жилетов

Не стоит забывать и об обычной овечьей шерсти. Она хорошо подходит для плотных свитеров, кардиганов, теплых штанов и жилетов. Шерстяные вещи особенно полезны в качестве верхнего слоя одежды, когда нужно уменьшить потери тепла. Однако людям с чувствительной кожей лучше не носить грубую шерсть непосредственно на теле.

Один из моих любимых зимних приемов – многослойность. Например, тонкий базовый лонгслив, сверху шерстяной кардиган, а при необходимости еще и жилет. Так гораздо проще регулировать собственный комфорт, чем надеть один очень толстый свитер,

– говорит Денисюк.

Фланель – уютный материал для домашнего гардероба

Для домашних рубашек, пижам и комплектов стилистка рекомендует обратить внимание на фланель. Благодаря мягкой ворсистой поверхности она приятна на ощупь и помогает сохранять тепло. В то же время фланель бывает разной по составу и плотности, поэтому для прохладных помещений стоит выбирать более плотные варианты.



Фланелевая рубашка для домашнего наряда / Фото с Pinterest

Фланелевые пижамы и рубашки – очень практичная покупка на зиму. Они удобны, не сковывают движений и прекрасно подходят для домашнего отдыха. Но если дома действительно холодно, я бы сочетала фланель с термобельем или дополнительным теплым слоем,

– отмечает экспертка.

Каких тканей лучше избегать во время отключений электричества

По словам Галины Денисюк, одна из самых распространенных ошибок во время зимнего шопинга – покупать вещи исключительно из-за их пушистого вида или толщины.

Например, тонкие свитера из акрила могут выглядеть объемно, но не всегда обеспечивают достаточный комфорт в холодном помещении. В то же время качественный синтетический флис может быть очень теплым, поэтому оценивать материал только по принципу "натуральный или синтетический" неправильно.

Кроме того, обычный хлопок не всегда является лучшим первым слоем в холодных условиях, особенно если человек потеет: влажная ткань может усиливать ощущение холода.

Мой главный совет – не покупайте свитер только потому, что он толстый и пушистый. Посмотрите на состав, проверьте плотность, обратите внимание на то, как ткань ощущается на теле. И не забывайте о ногах. Теплые шерстяные носки и домашняя обувь иногда дают больше ощущения комфорта, чем еще один свитер,

– подчеркивает стилистка.

Как правильно одеваться дома, когда нет отопления

Галина Денисюк советует использовать принцип трех слоев:

Первый слой: термобелье или тонкая одежда из мериносовой шерсти, которая помогает отводить влагу.

Второй слой: флисовый комплект, шерстяной свитер или теплый кардиган, удерживающий тепло.

Третий слой: плотный жилет, дополнительная кофта или другая утепляющая одежда в зависимости от температуры.

Эксперты также напоминают: теплая одежда помогает уменьшить потери тепла, но не заменяет безопасного обогрева помещения. Во время длительных отключений важно следить за температурой в доме, особенно если там находятся дети или пожилые люди.

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