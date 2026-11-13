Вовна, фліс чи кашемір: стилістка розповіла, який одяг насправді може зігріти без опалення

Українська стилістка та блогерка Галина Денисюк розповіла, на які тканини варто звернути увагу під час вибору зимового одягу, які матеріали найкраще утримують тепло та чому навіть дорогий светр не завжди здатен зігріти.

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Галина Денисюк порадила одяг на зиму / Фото з інстаграму galina_denisiuk_

Важливо розуміти, що не кожен об’ємний светр буде теплим. Значення має не товщина речі, а склад тканини, її щільність і здатність утримувати повітря біля тіла. Саме тому я завжди раджу уважно читати етикетки– пояснює стилістка.

Мериносова вовна – природне тепло без зайвого об’єму

Одним із найкращих матеріалів для холодної пори року Галина називає мериносову вовну. Вона добре утримує тепло, допомагає регулювати вологість і зазвичай приємніша до тіла, ніж груба вовна.

Особливо практичними будуть тонкі гольфи, лонгсліви, шкарпетки та термобілизна з мериноса. Їх можна носити як перший шар одягу, а зверху додавати светр або кардиган.

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Меринос – це справжня знахідка для тих, хто не любить одягатися у десять шарів. Тонкий вовняний гольф може бути значно комфортнішим за масивний синтетичний светр. До того ж такі речі легко вписати у повсякденні образи. Я б радила кожній жінці мати хоча б одну якісну базову річ із мериносової вовни– зазначає Денисюк.

Фліс – практичний варіант для дому під час відключень

Фліс давно перестав бути виключно матеріалом для спортивного чи туристичного одягу. Сьогодні з нього виготовляють стильні кофти, штани, жилети та домашні комплекти. Завдяки своїй структурі фліс утримує повітря, яке допомагає зберігати тепло. Він легкий, швидко сохне та не потребує складного догляду.

Флісовий бомбер зігріє вдома та на вулиці / Фото з Pinterest

Якщо говорити саме про блекаути, я б обов’язково рекомендувала мати вдома флісовий комплект. Це може бути кофта на блискавці та зручні штани. Фліс дуже практичний, особливо коли доводиться тривалий час перебувати в прохолодному приміщенні. А ще він чудово працює як додатковий шар поверх термобілизни– радить стилістка.

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Кашемір – тепло, легкість та елегантність

Кашемір залишається одним із найкомфортніших матеріалів для зимового гардероба. Його отримують із тонкого підшерстя кашемірових кіз, а особливість волокон дозволяє створювати легкі, м’які та теплі речі.

Стилістка рекомендує звернути увагу на кашемірові светри, кардигани та шарфи. Водночас наголошує, що кашемір потребує делікатного догляду, а його якість може суттєво відрізнятися залежно від виробника.

Я люблю його за універсальність: кашеміровий светр можна поєднати і з класичними штанами, і з джинсами, і зі спідницею. Але не варто думати, що будь-яка річ із написом “кашемір” автоматично буде дуже теплою. Потрібно враховувати щільність в’язання та склад виробу– пояснює Галина.

Альпака – для тих, хто постійно мерзне

Волокно альпаки цінують за його теплоізоляційні властивості, м’якість і відносно невелику вагу. Светри, кардигани та шарфи з альпаки можуть стати чудовим вибором для морозної погоди.

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Особливо популярними є об’ємні светри зі змішаних волокон, у складі яких присутня альпака. Проте варто враховувати, що деякі вироби можуть залишати ворс на іншому одязі.

Светри з шерсті альпаки дуже теплі / Фото Coosh

Стилістка радить обирати спокійні відтінки – молочний, сірий, шоколадний або бежевий. Таку річ буде простіше комбінувати з іншими елементами гардероба.

Щільна вовна – для кардиганів, штанів і домашніх жилетів

Не варто забувати й про звичайну овечу вовну. Вона добре підходить для щільних светрів, кардиганів, теплих штанів і жилетів. Вовняні речі особливо корисні як зовнішній шар одягу, коли потрібно зменшити втрату тепла. Однак людям із чутливою шкірою краще не носити грубу вовну безпосередньо на тілі.

Один із моїх улюблених зимових прийомів – багатошаровість. Наприклад, тонкий базовий лонгслів, зверху вовняний кардиган, а за потреби ще й жилет. Так набагато простіше регулювати власний комфорт, ніж одягнути один дуже товстий светр– каже Денисюк.

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Фланель – затишний матеріал для домашнього гардероба

Для домашніх сорочок, піжам і комплектів стилістка рекомендує розглянути фланель. Завдяки м’якій ворсистій поверхні вона приємна до тіла й допомагає зберігати тепло. Водночас фланель буває різною за складом і щільністю, тому для прохолодних приміщень варто обирати щільніші варіанти.

Фланелева сорочка для домашнього аутфіту / Фото з Pinterest

Фланелеві піжами та сорочки – дуже практична покупка на зиму. Вони комфортні, не сковують рухів і чудово підходять для домашнього відпочинку. Але якщо вдома справді холодно, я б поєднувала фланель із термобілизною або додатковим теплим шаром– зазначає експертка.

Яких тканин краще уникати під час блекаутів

За словами Галини Денисюк, одна з найпоширеніших помилок під час зимового шопінгу – купувати речі виключно через їхній пухнастий вигляд або товщину.

Наприклад, тонкі светри з акрилу можуть мати об’ємний вигляд, але не завжди забезпечують достатній комфорт у холодному приміщенні. Водночас якісний синтетичний фліс може бути дуже теплим, тому оцінювати матеріал лише за принципом «натуральний чи синтетичний» неправильно.

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Також звичайна бавовна не завжди є найкращим першим шаром у холодних умовах, особливо якщо людина пітніє: волога тканина може посилювати відчуття холоду.

Моя головна порада – не купуйте светр лише тому, що він товстий і пухнастий. Подивіться на склад, перевірте щільність, зверніть увагу на те, як тканина відчувається на тілі. І не забувайте про ноги. Теплі вовняні шкарпетки та домашнє взуття іноді дають більше відчуття комфорту, ніж ще один светр– наголошує стилістка.

Як правильно одягатися вдома, коли немає опалення

Галина Денисюк радить використовувати принцип трьох шарів:

Перший шар: термобілизна або тонкий одяг із мериносової вовни, який допомагає відводити вологу.

Другий шар: флісовий комплект, вовняний светр або теплий кардиган, який утримує тепло.

Третій шар: щільний жилет, додаткова кофта чи інший утеплювальний одяг залежно від температури.

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Експерти також нагадують: теплий одяг допомагає зменшити втрату тепла, але не замінює безпечного обігріву приміщення. Під час тривалих відключень важливо стежити за температурою вдома, особливо якщо там перебувають діти або літні люди.

Раніше 24 Канал розповідав, які стильні та теплі образи вибрати для дому на зиму.