Як одягатися вдома взимку: тепло і стиль в одному образі

Головне правило зимового домашнього стилю – багатошаровість і якість натуральних тканин. Синтетика не дає шкірі дихати й не зігріває, тоді як вовна, кашемір, бавовна щільного плетива та м'яка флісова або трикотажна фактура створюють відчуття обіймів. До того ж з такими речами легко складати стильні аутфіти.

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Кашемірові та трикотажні костюми

Замість звичних бавовняних піжам обирайте лаконічні трикотажні комплекти нейтральних відтінків – молочного, бежевого, шавлієвого, графітового або глибокого шоколадного. Прямі штани в поєднанні з вільним джемпером чи худі завжди мають актуальний вигляд й дозволяють почуватися комфортно під час хатніх справ чи дистанційної роботи.

Теплий костюм для дому / Фото з Pinterest

Затишний кардиган

Вам потрібен один затишний кардиган, щоб об'єднати домашні речі в один стильний лук й залишатися в теплі. М'який об'ємний кардиган великої в'язки можна легко накинути поверх бавовняного топа чи майки. Це додає образу текстурності та дозволяє регулювати рівень тепла протягом дня.

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В'язаний кардиган для дому / Фото з Pinterest

Сукні-светри та подовжені туніки

Якщо ви віддаєте перевагу жіночним силуетам навіть удома, зверніть увагу на в'язані сукні вільного крою довжини міді. Вони не сковують рухів, легко поєднуються з теплими гетрами або щільними легінсами й мають дуже естетичний вигляд.

Сукня-светр для теплого домашнього аутфіту / Фото з Pinterest

Теплі акценти: шкарпетки, гетри та естетичне взуття

Дівчата, забудьте про зношені домашні капці. Стильний домашній лук чудово доповнюють пухнасті шкарпетки з домішкою ангори чи вовни, гетри вище коліна або мінімалістичні капці-мюлі чи уггі з хутряною устілкою. Вони не лише зігрівають ноги, а й стають фінальним штрихом усього аутфіту.

Яке взуття носити вдома взимку / Фото з Pinterest

Одяг, у якому ми проводимо час удома, впливає на наш настрій і внутрішнє відчуття впевненості. Обирайте речі, які подобаються вам у дзеркалі, і нехай ця зима буде теплою та гарною.

Ви також можете сміливо купувати трендові цього сезону светри й створювати з ними модні домашні образи.