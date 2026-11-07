Как одеваться дома зимой: тепло и стиль в одном образе

Главное правило зимнего домашнего стиля – многослойность и качество натуральных тканей. Синтетика не дает коже дышать и не согревает, тогда как шерсть, кашемир, хлопок плотного плетения и мягкая флисовая или трикотажная фактура создают ощущение объятий. К тому же с такими вещами легко составлять стильные наряды.

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Кашемировые и трикотажные костюмы

Вместо привычных хлопковых пижам выбирайте лаконичные трикотажные комплекты нейтральных оттенков – молочного, бежевого, шалфейного, графитового или насыщенного шоколадного. Прямые штаны в сочетании со свободным джемпером или худи всегда выглядят актуально и позволяют чувствовать себя комфортно во время домашних дел или удаленной работы.

Теплый домашний костюм / Фото с Pinterest

Уютный кардиган

Вам нужен один уютный кардиган, чтобы объединить домашнюю одежду в один стильный лук и оставаться в тепле. Мягкий объемный кардиган большой вязки можно легко накинуть поверх хлопкового топа или майки. Это придает образу текстурности и позволяет регулировать уровень тепла в течение дня.

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Вязаный кардиган для дома / Фото с Pinterest

Платья-свитеры и удлиненные туники

Если вы предпочитаете женственные силуэты даже дома, обратите внимание на вязаные платья свободного кроя длины миди. Они не сковывают движений, легко сочетаются с теплыми гетрами или плотными леггинсами и выглядят очень эстетично.

Платье-свитер для теплого домашнего наряда / Фото с Pinterest

Теплые акценты: носки, гетры и эстетичная обувь

Девушки, забудьте о поношенных домашних тапочках. Стильный домашний лук прекрасно дополняют пушистые носки с добавлением ангоры или шерсти, гетры выше колена или минималистичные тапочки-мюли или угги с меховой стелькой. Они не только согревают ноги, но и становятся финальным штрихом всего наряда.

Какую обувь носить дома зимой / Фото с Pinterest

Одежда, в которой мы проводим время дома, влияет на наше настроение и внутреннее чувство уверенности. Выбирайте вещи, которые нравятся вам в зеркале, и пусть эта зима будет теплой и красивой.

Вы также можете смело покупать модные в этом сезоне свитера и создавать с их помощью модные домашние образы.