Зимний гардероб – это всегда какие-то очевидные для нас вещи: варежки, шарф, пуховик, шапка, джинсы или теплые штаны, свитера. Максимум, что мы можем еще добавить – это какие-то модные вещи, которые меняются с годами.

Но на самом деле есть предметы зимнего гардероба, о которых мы забываем и зря. 24 Канал составил список неочевидных вещей, которые стоит приобрести, чтобы вам было тепло и комфортно даже в самую холодную зиму.

Тонкий кашемировый или шерстяной лонгслив "вторая кожа"

Не объемный свитер, как мы привыкли носить, а именно очень тонкая термокофта (например, из мериносовой шерсти или кашемира) в нейтральном или контрастном цвете. Ее можно надеть под рубашки, жакеты, худи или даже под некоторые платья. Она не добавляет лишнего объема в рукавах, но согревает лучше, чем толстый акриловый свитер, и позволяет носить зимой любимые осенние или даже летние вещи.



Теплый тонкий гольф выручит в холодную погоду / Фото с Pinterest

Меховые или вязаные гетры и манжеты

Тренд, вернувшийся из 2000-х и являющийся гениальным решением для зимы. Вязаные гетры, надетые поверх легинсов, колготок или узких джинсов и спущенные на ботинки или угги, утепляют лодыжки (где обычно сильнее всего задувает) и делают базовую обувь более интересной.

Колготки с добавлением кашемира, шерсти или флиса

Настоящее спасение для тех, кто не хочет отказываться зимой от платьев, юбок миди или шорт. Современные плотные колготки или специальные модели, утепленные изнутри, а снаружи имитирующие тонкие капроновые, позволяют выглядеть элегантно даже при минус десяти без ущерба для здоровья.



Теплые колготки и гетры стоит добавить в зимний гардероб / Фото с Pinterest

Длинные кожаные или замшевые перчатки

Многие покупают обычные короткие перчатки, а потом страдают от холода в области запястья, когда рукав пальто или шубы задирается. Длинные перчатки (до локтя или чуть выше запястья) не только полностью закрывают эту уязвимую зону, но и отлично сочетаются с верхней одеждой с укороченными рукавами или объемными кейпами.

Утепленные стельки из овчины или фольгированные стельки

Деталь, которую не видно, но которая меняет весь зимний гардероб: вместо того чтобы покупать очередную пару громоздкой зимней обуви, достаточно положить хорошую термостельку в любимые кожаные сапоги или ботинки на тракторной подошве – и в них спокойно можно ходить в мороз.

Капор или манишка

В отличие от обычной шапки, капор одновременно закрывает и голову, и шею, но не сдавливает лоб и не электризует волосы так сильно, как обтягивающая шапка-бини. Плюс в помещении его можно просто откинуть назад, как капюшон – и не нужно думать, куда спрятать шапку в руках.



Теплая манишка на зиму с принтом в виде олененка / Фото с Pinterest

Кстати, если вы не любите носить шапки зимой, то эта подборка советов от стилистки вам очень сильно поможет.