Але насправді є предмети зимового гардероба, про які ми можемо забувати й дарма. 24 Канал склав список неочевидних речей, які варто придбати, щоб вам було тепло та комфортно навіть у найхолоднішу зиму.

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Тонкий кашеміровий або вовняний лонгслів "друга шкіра"

Не об’ємний светр, як ми звикли носити, а саме дуже тонка термокофта (наприклад, з вовни мериноса чи кашеміру) у нейтральному або контрастному кольорі. Її можна одягнути під сорочки, жакети, худі чи навіть під деякі сукні. Вона не додає зайвого об’єму в рукавах, але гріє краще за товстий акриловий светр і дозволяє носити взимку улюблені осінні чи навіть літні речі.

Теплий тонкий гольф виручить у холодну погоду / Фото з Pinterest

Хутряні або в’язані гетри та манжети

Тренд, який повернувся з 2000-х і є геніальним рішенням для зими. В’язані гетри, одягнені поверх легінсів, колготок чи вузьких джинсів і приспущені на черевики чи уги, утеплюють щиколотки (де зазвичай найбільше задуває) і роблять базове взуття цікавішим.

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Колготки з додаванням кашеміру, вовни або флісу

Справжній порятунок для тих, хто не хоче відмовлятися взимку від суконь, спідниць міді чи шортів. Сучасні щільні колготки або спеціальні моделі, які всередині утеплені, а зовні імітують тонкі капронові, дозволяють мати елегантний вигляд навіть у мінус десять без шкоди для здоров’я.

Теплі колготи та гетри варто додати до зимового гардероба / Фото з Pinterest

Довгі шкіряні або замшеві рукавички

Багато хто купує звичайні короткі рукавички, а потім страждає від холоду в зоні зап’ястя, коли рукав пальта чи шуби задирається. Довгі рукавички (до ліктя або трохи вище зап’ястя) не лише повністю закривають цю вразливу зону, а й круто працюють із верхнім одягом із укороченими рукавами чи об’ємними кейпами.

Утеплені устілки з овчини або фольговані устілки

Деталь, яку не видно, але яка змінює весь зимовий гардероб: замість того щоб купувати чергову пару громіздкого зимового взуття, достатньо покласти хорошу термоустілку в улюблені шкіряні чоботи чи черевики на тракторній підошві – і в них спокійно можна ходити в мороз.

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Капор або манішка

На відміну від звичайної шапки, капор одночасно закриває і голову, і шию, але не здавлює лоб і не електризує волосся так сильно, як обтисла шапка біні. Плюс у приміщенні його можна просто відкинути назад як капюшон — і не треба думати, куди сховати шапку в руках.

Тепла манішка на зиму з принтом під оленятко / Фото з Pinterest

До речі, якщо ви не любите носити шапки взимку, то ця добірка з порадами від стилістки вам дуже сильно допоможе.