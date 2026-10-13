Альтернатива черному пальто: королева Летиция показала интересный цвет верхней одежды

С наступлением холодного сезона классическое черное пальто традиционно остается основным элементом женского гардероба. Однако представители королевских семей доказывают, что яркие цветовые решения способны сделать осенний стиль гораздо изысканнее и интереснее.

Во время официального визита в Финляндию королева Летиция показала вдохновляющий наряд, главным украшением которого стало яркое розовое пальто от бренда Carolina Herrera, пишет ELLE. Королевский выбор пал на модель из осенне-зимней коллекции 2019 года – свободную, сдержанную и элегантную длины миди. Королева сделала ставку на монохромность, отказавшись от контрастных решений.

К яркому верху она гармонично подобрала платье Pedro del Hierro в более нежном розовом оттенке, а финальными штрихами стали пудровая сумочка и классические лодочки Magrit.

Королева Летиция в розовом пальто: смотрите фото

Розовое пальто – идеальная замена базовому черному

Традиционная темная верхняя одежда часто делает осенние образы слишком строгими и обыденными. Розовое пальто становится интересной альтернативой: оно мгновенно осветляет кожу, придает свежести лицу и создает эффект дорогого, продуманного наряда.

Розовое пальто королевы Испании Летиции: смотрите видео

Интересно, что этот модный прием любит не только королева Летиция. Первая леди Франции Брижит Макрон также регулярно появляется в розовом пальто на официальных мероприятиях, доказывая, что этот цвет – безупречное решение для элегантного гардероба любого возраста.

Брижит Макрон в розовом пальто: смотрите фото

Секреты легкой стилизации розового пальто осенью

Стилизовать яркие модели в холодное время года на самом деле очень просто. Самая простая и изысканная формула – игра с оттенками одной гаммы, когда сочное пальто дополняют пудровые, пастельные или молочные детали.

Также розовый цвет прекрасно сочетается с базовыми осенними вещами в серых, бежевых или шоколадных тонах. Если вы хотите добавить красок, такой же прием тонального сочетания можно попробовать с глубоким бордовым, васильковым или насыщенным зеленым.

Более глубоким и элегантным вариантом может стать бордовый цвет, который каждый год возглавляет список трендовых цветов.