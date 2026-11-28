В зимний период, когда погода радует оттепелью и отсутствием сильных морозов, леггинсы вполне могут стать удобной основой повседневного гардероба. Однако неудачно подобранная обувь может легко нарушить пропорции силуэта, поэтому важно избегать распространенных стилистических ошибок.

На самом деле обувь определяет гармоничность всего образа с леггинсами. И хотя строгих модных запретов не существует, некоторые сочетания выглядят неудачно и искажают визуальные линии фигуры, пишет Who What Wear.

Одной из самых заметных ошибок остается сочетание леггинсов со штрипками и спортивными кроссовками. Такая деталь штанов создана для изысканных и нарядных выходов, поэтому лучше всего раскрывается в тандеме с элегантными туфлями-лодочками с острым носком. Спортивная обувь гораздо гармоничнее сочетается с классическими базовыми моделями без дополнительных фиксаторов на стопе.



С какой обувью не стоит носить леггинсы со штрипками / Фото с Pinterest

Не менее важную роль играет выбор носков при создании образов с леггинсами. Незаметные короткие носки уже утратили свою актуальность и воспринимаются как устаревшие на фоне современных тенденций. Сегодня стилисты рекомендуют выбирать плотные высокие носки в рубчик, надетые поверх леггинсов, что активно демонстрируют звезды разных поколений, в частности Ева Лонгория и Сара Пиджон.



Как стильно носить леггинсы зимой / Фото с Pinterest

Укороченные леггинсы также требуют осторожности, особенно в холодное время года, когда их сочетают с ботильонами. Такой дуэт оставляет странный открытый промежуток между краем обуви и штаниной, визуально укорачивая ногу и искажая силуэт. В такой ситуации стоит либо выбрать высокие сапоги, что полностью закрывают ногу, либо оставить леггинсы-капри для вечерних выходов с открытыми босоножками на тонких ремешках.

Спорным решением считается и попытка заправить обтягивающие леггинсы в массивные ковбойские сапоги. Обувь в стиле вестерн не выполняет практической функции в непогоду и гораздо органичнее смотрится с прямыми классическими джинсами. Для холодных дней гораздо более практичным и уместным выбором станут специализированные утепленные мунбуты или дутики, которые естественно дополняют уютный спортивный низ.



Зимний наряд с мунбутами и леггинсами / Фото с Pinterest

Кстати, если вы еще сомневаетесь, какую обувь выбрать на зиму – угги, мунбуты или дутики – гайд от 24 Канала поможет вам определиться с выбором.