На самом деле обувь определяет гармоничность всего образа с леггинсами. И хотя строгих модных запретов не существует, некоторые сочетания выглядят неудачно и искажают визуальные линии фигуры, пишет Who What Wear.

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Одной из самых заметных ошибок остается сочетание леггинсов со штрипками и спортивными кроссовками. Такая деталь штанов создана для изысканных и нарядных выходов, поэтому лучше всего раскрывается в тандеме с элегантными туфлями-лодочками с острым носком. Спортивная обувь гораздо гармоничнее сочетается с классическими базовыми моделями без дополнительных фиксаторов на стопе.

С какой обувью не стоит носить леггинсы со штрипками / Фото с Pinterest

Не менее важную роль играет выбор носков при создании образов с леггинсами. Незаметные короткие носки уже утратили свою актуальность и воспринимаются как устаревшие на фоне современных тенденций. Сегодня стилисты рекомендуют выбирать плотные высокие носки в рубчик, надетые поверх леггинсов, что активно демонстрируют звезды разных поколений, в частности Ева Лонгория и Сара Пиджон.

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Как стильно носить леггинсы зимой / Фото с Pinterest

Укороченные леггинсы также требуют осторожности, особенно в холодное время года, когда их сочетают с ботильонами. Такой дуэт оставляет странный открытый промежуток между краем обуви и штаниной, визуально укорачивая ногу и искажая силуэт. В такой ситуации стоит либо выбрать высокие сапоги, что полностью закрывают ногу, либо оставить леггинсы-капри для вечерних выходов с открытыми босоножками на тонких ремешках.

Спорным решением считается и попытка заправить обтягивающие леггинсы в массивные ковбойские сапоги. Обувь в стиле вестерн не выполняет практической функции в непогоду и гораздо органичнее смотрится с прямыми классическими джинсами. Для холодных дней гораздо более практичным и уместным выбором станут специализированные утепленные мунбуты или дутики, которые естественно дополняют уютный спортивный низ.

Зимний наряд с мунбутами и леггинсами / Фото с Pinterest

Кстати, если вы еще сомневаетесь, какую обувь выбрать на зиму – угги, мунбуты или дутики – гайд от 24 Канала поможет вам определиться с выбором.