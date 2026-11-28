Насправді взуття визначає гармонійність усього образу з легінсами. І хоч суворих модних заборон не існує, деякі поєднання мають невдалий вигляд і спотворюють візуальні лінії фігури, пише Who What Wear.

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Однією з найпомітніших помилок залишається комбінація легінсів зі штрипками та спортивних кросівок. Така деталь штанів створена для вишуканих та ошатних виходів, тому найкраще розкривається у тандемі з елегантними туфлями-човниками з гострим носком. Спортивне взуття значно гармонійніше пасує до класичних базових моделей без додаткових фіксаторів на стопі.

З яким взуттям не треба носити легінси зі штрипками / Фото з Pinterest

Не менш важливу роль відіграє вибір шкарпеток під час створення образів легінсами. Непомітні короткі сліди вже втратили свою актуальність і сприймаються застаріло на тлі сучасних тенденцій. Сьогодні стилісти рекомендують обирати щільні високі шкарпетки в рубчик, натягнуті поверх легінсів, що активно демонструють зірки різних поколінь, зокрема Єва Лонгорія та Сара Піджон.

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Як стильно носити легінси взимку / Фото з Pinterest

Укорочені легінси також вимагають обережності, особливо в холодну пору року, коли їх поєднують з ботильйонами. Подібний дует залишає дивний оголений проміжок між краєм взуття та штаниною, візуально вкорочуючи ніжку та спотворюючи силует. У такій ситуації варто або обрати високі чоботи, що повністю закривають ногу, або залишити легінси-капрі для вечірніх виходів із відкритими босоніжками на тонких ремінцях.

Суперечливим рішенням вважається і спроба заправити обтислі легінси в масивні ковбойські чоботи. Взуття у стилі вестерн не виконує практичної функції в негоду і набагато органічніший вигляд має з прямими класичними джинсами. Для холодних днів значно практичнішим і доречнішим вибором стануть спеціалізовані утеплені снігоходи або дутики, які природно доповнюють затишний спортивний низ.

Зимовий аутфіт з мунбутами та легінсами / Фото з Pinterest

До речі, якщо ви ще вагаєтеся, яке взуття вибрати на зиму – уггі, мунбути чи дутики, то гайд від 24 Каналу вам допоможе визначитися з вибором.