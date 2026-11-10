Яке взуття насправді врятує ноги цієї зими: уггі, мунбути чи дутики

Розповідаємо, чим відрізняються ці види взуття, які мають переваги та недоліки і яку модель все-таки обрати для зими.

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Уггі (Uggs): м'які чоботи з натуральної овчини із замшевим або шкіряним верхом. Вони давно пройшли шлях від розслабленого австралійського взуття до головного затишного мастхеву міського гардероба.

Образ з уггами на зиму / Фото з інстаграму sophieapps

Мунбути (Moon Boots): об'ємні "місячні чоботи" на товстій підошві з водонепроникних синтетичних матеріалів і щільним утеплювачем. Це виразний футуристичний акцент, який прийшов у місто із гірськолижних курортів.

Зимовий образ з мунбутами / Фото з Pinterest

Дуті чобітки (дутики): легкі стьобані чоботи або черевики на мембрані чи нейлоні з синтетичним або комбінованим утеплювачем. Головна їхня ставка – практичність та захист від вологи.

З чим носити дутики взимку / Фото з Pinterest

Порівнюємо плюси та мінуси

Уггі мають такі переваги: дуже м'які, комфортні й дихаючі завдяки натуральному хутру. Ідеально підходять для сухого морозу, створюють відчуття домашніх капців і легко вписуються в повсякденні кежуал-образи із широкими джинсами чи спортивними костюмами.

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Недоліки: головний ворог цього взуття – мокрий сніг, калюжі та реагенти. Замша швидко промокає, покривається сольовими розводами й втрачає вигляд. Крім того, пласка підошва не завжди корисна для тривалої ходьби без ортопедичної устілки.

Переваги мунбутів: максимально теплі (витримують екстремальні морози) і повністю не промокають. Створюють дуже стильний, сміливий і фактурний образ для морозних прогулянок, заміських поїздок чи снігопадів.

Недоліки: через свій об'єм вони можуть здаватися громіздкими в громадському просторі чи під час керування авто. Вони менш універсальні в комбінаціях зі строгим або жіночним одягом.

Дуті чобітки мають такі переваги: це найбільш практичний і універсальний варіант для міської зими зі змінною погодою. Вони легкі, не бояться калюж і мокрого кашоподібного снігу, легко миються та чудово підходять для активного дня на ногах.

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Недоліки: якщо обрати дешеві синтетичні моделі без якісної мембрани, ноги можуть пріти. За естетикою вони часто поступаються замшевим уггам у питанні "затишної розкоші".

Яке взуття вибрати на зиму / Фото з інстаграму indiaamoon

Що ж краще вибрати на зиму?

Однозначної відповіді немає, адже все залежить від вашого способу життя та того, яка зазвичай зима у вашому регіоні. Обирайте уггі, якщо ви шукаєте максимальний затишок для сухої морозної погоди, пересуваєтеся переважно на авто чи коротких дистанціях і цінуєте м'якість.

Обирайте дутики, якщо вам потрібна одна універсальна та потужна пара на щодень, у якій можна спокійно гуляти з дитиною чи собакою, не боячись калюж і мокрого снігу.

Обирайте мунбути, якщо ви часто виїжджаєте на природу, любите активний зимовий відпочинок, довго гуляєте на свіжому повітрі або просто хочете зробити сміливий модний акцент у гардеробі.

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Ідеальна формула: мати в гардеробі суху м'яку пару (уггі) для морозних сонячних днів та практичну модель (дутики або мунбути), що не промокає, на випадок відлиги та снігової каші. А восени вам точно не обійтися без гумових чобіт. 24 Канал вже знає, як їх стильно носити навіть не у дощову погоду.