В костюме за 87 тысяч гривен: Кейт Миддлтон сочетала бордовый и серый цвета в деловом образе

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила больницу Chase Community Hospital в городе Бордон, расположенном в графстве Гэмпшир. Для выхода она выбрала элегантный осенний образ в серых и бордовых оттенках, который дополнила кашемировым свитером и изысканными аксессуарами. Особой деталью наряда стал красный мак на жакете – символ памяти погибших в войнах.

На образ принцессы Уэльской обратило внимание издание The Daily Mail. Журналисты подсчитали, что один только твидовый костюм Кейт стоит 1 430 фунтов стерлингов (примерно 87 тысяч гривен).

Комплект от бренда Bella Freud состоял из жакета Saint James за 875 фунтов стерлингов и серых штанов Slim Kim стоимостью 555 фунтов. Под жакет Кейт надела кашемировый свитер с высоким воротником насыщенного клюквенного оттенка от Kiltane. Бордовый цвет хорошо вписывается в осеннюю палитру, а также гармонично сочетается с серым костюмом. К тому же оттенок свитера перекликается с тонкими полосками на ткани жакета и штанов.

Среди аксессуаров принцесса Уэльская выбрала бордовую сумку Day Crossbody Bag от Smythson за 695 фунтов стерлингов. Также она надела замшевые туфли Gianvito с заостренным носком в оттенке Burgundy Suede и дополнила образ серьгами-подвесками с зеленым аметистом от Kiki McDonough.

Особое внимание привлек красный мак, прикрепленный к жакету Кейт. Этот цветок является символом памяти погибших в войнах. Принцесса надела его по случаю Дня перемирия (Armistice Day), который ежегодно отмечается 11 ноября.

Отметим, что Кейт Миддлтон часто выбирает для выходов в свет костюмы и сочетания жакетов со штанами. Недавно принцесса Уэльская также появилась в жакете Zara, широких черных штанах от Roland Mouret и бордовом ремне.