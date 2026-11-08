Урок королевского стиля: как носить вневременной принт по примеру Кейт Миддлтон

Принт в горошек остается бесспорной классикой женского гардероба, способной придать особого шарма любому образу. Кейт Миддлтон продемонстрировала безупречное владение этим трендом на торжественном вечере памяти в Лондоне.

Принцесса Уэльская в очередной раз доказала, что классический принт polka dot остается одним из самых универсальных решений для любого гардероба. Для посещения торжественного мероприятия Royal British Legion Festival of Remembrance в лондонском Royal Albert Hall Кейт выбрала изысканное шелковое платье длины миди от бренда Alessandra Rich, пишет Marie Claire.

Это черное платье с плиссировкой, нежным белым горошком и заниженной талией принцесса уже надевала в 2022 году на поминальную службу по принцу Филиппу. Повторный выход демонстрирует осознанный подход монаршей особы к стилю и подтверждает, что удачно подобранные вещи с таким узором никогда не теряют своей актуальности.

Кейт Миддлтон в платье в горошек: смотрите фото

Горошек по праву считается вневременным принтом, ведь он уместен как на торжественных мероприятиях, так и в повседневных городских образах. Благодаря балансу графичности и женственности он легко адаптируется к различным стилистическим направлениям – от утонченного ретро и эстетики old money до сдержанного делового дресс-кода. Кроме того, такой узор гармонично сочетается со множеством фактур: шерстяными пальто, денимом, кожаными косухами или классическим твидом.

Как стильно носить горошек осенью: смотрите фото

Свой вечерний образ Кейт Миддлтон дополнила лаконичными аксессуарами, которые подчеркнули элегантность наряда. Принцесса выбрала кожаный ремень от бренда ba&sh, прозрачные черные колготки, изящные туфли-слингбеки и минималистичный черный клатч. Ее прическа с мягкими волнистыми локонами, частично собранными сзади, придала образу легкости и королевского шарма.

Как стильно носить юбку в горошек осенью: смотрите фото

Чтобы включить горошек в свой повседневный гардероб, стилисты советуют делать ставку на минимализм в деталях. Выбирайте спокойную цветовую гамму, например, черно-белую или насыщенно-синюю, сочетая вещи с нейтральной базовой обувью и сдержанными украшениями, чтобы не перегружать силуэт. Мелкий горошек прекрасно подходит для офисных рубашек и юбок миди, тогда как более крупный рисунок создаст яркий акцент в вечернем или выходном наряде.

С чем сочетать колготки в горошек: смотрите фото

Этот узор обожают не только представители королевских семей, но и ведущие модницы мира, которые регулярно демонстрируют его универсальность. Смотрите, как супермодель Кендалл Дженнер обыграла горошек в своем появлении на публике.