Принцесса Уэльская в очередной раз продемонстрировала изысканный аристократический стиль, адаптировав культовую британскую классику к прохладному сезону. Кейт Миддлтон мастерски сочетала практичную вощеную куртку с монохромной шоколадной базой, создав теплый и элегантный ансамбль.

Во время рабочей поездки в шотландский город Данс, где Кейт Миддлтон посетила благотворительный фонд Хьюго Берджа, монаршая особа привлекла внимание безупречным нарядом, пишет Marie Claire. Для этого выхода принцесса Уэльская выбрала вощеную оливково-бежевую куртку из лимитированной дизайнерской коллаборации Barbour x Alexa Chung.

Главной изюминкой этой модели является гармоничное сочетание утилитарной функциональности и современной эстетики. Куртка привлекает внимание характерным контрастным вельветовым воротником, массивными накладными карманами и плотной вощеной хлопковой тканью, которая безупречно защищает от ветра и непогоды.



Кейт Миддлтон продемонстрировала модную куртку сезона / Фото из инстаграма princeandprincessofwales

Вощеные куртки бренда Barbour имеют богатую историю и давно закрепились в гардеробах членов королевской семьи Великобритании. На протяжении десятилетий такая практичная верхняя одежда предназначалась исключительно для аристократического загородного досуга – охоты, прогулок по туманным холмам и поездок в поместья Балморал и Сандрингем.

Принцесса Диана любила куртки Barbour: смотрите фото

Настоящий модный прорыв для этого фасона совершила принцесса Диана, смело выведя утилитарные куртки на городские улицы. Кейт Миддлтон мастерски продолжает эту линию, доказывая, что классический кантри-стиль способен выглядеть современно, дорого и уместно при любых обстоятельствах.

Создавая новый ансамбль, принцесса выбрала удачный прием, сделав ставку на монохромную основу глубокого шоколадного оттенка. Под куртку Кейт надела мягкий свитер с высоким воротником, фактурный замшевый жилет и удобные прямые джинсы темно-коричневого цвета.

Шоколадный образ Кейт Миддлтон с жилеткой: смотрите видео

Замшевые сапоги, подобранные точно в тон к штанам, визуально удлинили линию ног и придали образу исключительной стройности. Сегодня подобные вощеные куртки стилисты советуют сочетать не только с денимом, но и с плотными трикотажными платьями прямого кроя, шерстяными юбками-миди или широкими штанами с заутюженными складками.

Кстати, в своем образе Кейт продемонстрировала одну из самых трендовых деталей этого сезона – жилетку. Вот три модели жилеток, которые мы будем носить уже этой зимой.