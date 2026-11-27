Уличная мода мировых столиц доказывает, что жилетки вновь оказались в центре внимания стилистов и модников. Если классические вязаные жилетки уже успели стать основой повседневных образов, то в этом сезоне эксперты Vogue советуют обратить внимание на более смелые фактуры и акцентные фасоны.

Adv

Модные модели жилеток на зиму 2026 – 2027

Первым фаворитом для зимнего гардероба стал бархатный жилет. Эта мягкая благородная ткань превратилась в главный хит вечерних выходов и появляется не только в костюмах, но и в отдельных элементах. Бархатная модель позволяет создать выразительный праздничный наряд и служит изысканной альтернативой нарядам с пайетками. Эту жилетку можно смело носить на голое тело или сочетать с атласными рубашками или тонкими блузками.

В моде бархат / Фото с Pinterest

Для деловых будней стилисты предлагают выбирать трикотажные жилеты с геометрическим узором в ромбы. Узнаваемый принт в стиле преппи хорошо сочетается с классическими рубашками и строгими жакетами, придавая офисному капсульному гардеробу сдержанную элегантность. В то же время такой жилет можно смело сочетать с праздничными нарядными юбками для контраста настроений. Кстати, принт "аргайл" в этом сезоне максимально в моде, поэтому с этим жилетом вы точно не прогадаете.

Реклама

Жилетка с ромбами в моде / Фото с Pinterest

Замыкают тройку лидеров модели в выразительном стиле бохо, популярность которого стремительно растет. Дизайнеры делают ставку на вышивку, этнические мотивы, отделку искусственным мехом или уютной овчиной. Такой теплый акцент органично сочетается с привычным денимом, придавая повседневному образу расслабленный и фактурный шик. Такую жилетку вы точно сможете носить не один сезон, ведь она необычна и всегда будет интересным акцентом в образе.

Жилетка в стиле бохо с вышивкой / Фото из инстаграма antomassoni

Жилетка может стать классным дополнением к вашему зимнему гардеробу. Ранее 24 Канал также писал про неочевидные вещи на холодный сезон, о которых мы можем забыть.