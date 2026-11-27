Вулична мода світових столиць доводить, що жилетки знову опинилися в центрі уваги стилістів та фешіоніста. Якщо класичні в'язані жилетки вже встигли стати базою повсякденних образів, то цього сезону експерти Vogue радять звернути увагу на сміливіші фактури та акцентні фасони.

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Модні моделі жилеток на зиму 2026 – 2027

Першим фаворитом для зимового гардероба став оксамитовий жилет. Ця м'яка благородна тканина перетворилася на головний хіт вечірніх виходів і з'являється не лише в костюмах, а й у сольних елементах. Оксамитова модель дозволяє створити виразний святковий аутфіт і слугує вишуканою альтернативою вбранням із паєтками. Цю жилетку можна сміливо носити на голе тіло чи поєднувати з атласними сорочками чи тонкими блузками.

У моді оксамит / Фото з Pinterest

Для ділових буднів стилісти пропонують обирати трикотажні жилети з геометричним візерунком у ромби. Впізнаваний принт в естетиці преппі пасує до класичних сорочок і строгих жакетів, додаючи офісному капсульному гардеробу стриманої елегантності. Водночас такий жилет можна сміливо міксувати зі святковими ошатними спідницями для контрасту настроїв. До речі, принт аргайл цього сезону максимально в моді, тож з цією жилеткою ви точно не прогадаєте.

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Жилетка з ромбами в моді / Фото з Pinterest

Замикають трійку лідерів моделі у виразному стилі бохо, популярність якого стрімко зростає. Дизайнери роблять ставку на вишивку, етнічні мотиви, оздоблення штучним хутром або затишною овчиною. Такий теплий акцент органічно комбінується зі звичним денімом, надаючи повсякденному образу розслабленого й фактурного шику. Таку жилетку ви точно зможете носити не один сезон, бо вона незвичайна та завжди буде цікавим акцентом в образі.

Жилетка в стилі бохо з вишивкою / Фото з інстаграму antomassoni

Жилетка може стати класним доповненням до вашого зимового гардероба. Раніше 24 Канал також писав про неочевидні речі на холодний сезон, про які ми можемо забути.