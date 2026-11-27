Під час робочої поїздки до шотландського міста Данс, де Кейт Міддлтон відвідала благодійний фонд Г'юго Берджа, монарша особа привернула увагу бездоганним аутфітом, пише Marie Claire. Для цього виходу принцеса Уельська обрала вощену оливково-бежеву куртку з лімітованої дизайнерської колаборації Barbour x Alexa Chung.

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Головною родзинкою цієї моделі є гармонійне поєднання утилітарної функціональності та сучасної естетики. Куртка привертає увагу характерним контрастним вельветовим коміром, масивними накладними кишенями та щільним вощеним бавовняним полотном, що бездоганно захищає від вітряної негоди.

Кейт Міддлтон показала модну куртку сезону / Фото з інстаграму princeandprincessofwales

Вощені куртки бренду Barbour мають багату історію і давно закріпилися в гардеробах членів королівської родини Великої Британії. Десятиліттями такий практичний верхній одяг призначався суто для аристократичного заміського дозвілля – полювання, прогулянок туманними пагорбами та поїздок у маєтки Балморал і Сандрінгем.

Принцеса Діана полюбляла куртки Barbour: дивіться фото

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Справжній модний прорив для цього фасону зробила принцеса Діана, сміливо вивівши утилітарні куртки на міські вулиці. Кейт Міддлтон майстерно продовжує цю лінію, доводячи, що класичний кантрі-стиль здатен мати сучасний, дорогий та доречний вигляд за будь-яких обставин.

Створюючи новий ансамбль, монарша особа обрала виграшний прийом, зробивши ставку на монохромну основу глибокого шоколадного відтінку. Під куртку Кейт одягнула м'який светр із високим коміром, фактурний замшевий жилет та комфортні прямі джинси темного коричневого кольору.

Шоколадний образ Кейт Міддлтон з жилеткою: дивіться відео

Замшеві чоботи, підібрані точно в тон до штанів, візуально подовжили лінію ніг та надали образу виняткової стрункості. Сьогодні подібні вощені куртки стилісти радять комбінувати не лише з денімом, а й зі щільними трикотажними сукнями прямого крою, вовняними мідіспідницями або широкими штанами із защипами.

До речі, у своєму образі Кейт показала одну з найтрендовіших цього сезону деталей – жилетку. Ось три моделі жилеток, які носитимемо вже цієї зими.