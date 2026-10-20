Кейт Миддлтон показала уютный свитер с принтом Fair Isle: вам нужна эта вещь

Шоколадные и кофейные оттенки уверенно удерживают статус главного модного фаворита сезона, заменяя классический черный базовый цвет. Традиционные вязаные узоры придают гардеробу особой аристократической эстетики и тепла, необходимые в холодные осенние дни.

Недавно принцесса Уэльская показала безупречный осенний образ в новом видеообращении для своего благотворительного фонда. В официальном инстаграме королевской семьи Кейт Миддлтон обратилась к людям в теплом вязаном свитере от любимого британского бренда ME+EM глубокого шоколадного цвета с акцентными деталями голубого, песочного и молочного оттенков. Королевская особа дополнила уютный наряд курткой цвета хаки от Barbour.

Кейт Миддлтон в свитере с принтом Fair Isle: смотрите видео

Узор Fair Isle: история традиционного принта

Традиционный узор Fair Isle берет свое начало на одноименном крошечном острове на севере Шотландии. Эта техника кругового многоцветного вязания отличается сложными геометрическими мотивами и орнаментами, причем в одном ряду мастера используют всего два оттенка ниток. Благодаря благородной эстетике и естественному теплу этот аутентичный принт стал визитной карточкой стиля old money и бесспорной классикой британского загородного гардероба.



Принт Fair Isle на теплом свитере / Фото из инстаграма Jacqueline Ann

Как носить свитер с принтом Fair Isle, как у Кейт Миддлтон

В реальной повседневной жизни такой свитер является максимально универсальным элементом базового гардероба. Для создания элегантного многослойного ансамбля надевайте его поверх белой рубашки или блузки с воротником-стойкой, сочетая с прямыми темно-синими джинсами и кожаными ботильонами. Также такой свитер отлично сочетается с замшевыми или шерстяными юбками.



Свитер Fair Isle с замшевой юбкой / Фото с Pinterest



Как стильно носить свитер Fair Isle / Фото с Pinterest

Если же хочется непринужденного городского шика, стилизуйте узорчатый трикотаж нейтральной палитры с широкими шерстяными штанами, классическим свободным тренчем или уютным пальто прямого кроя.

Как стильно носить свитер с принтом Fair Isle: смотрите видео

Принцесса Уэльская уже неоднократно демонстрировала любовь к шотландским мотивам, доказывая безупречную актуальность подобных фактур. Ловите также от принцессы модный совет касаемо трендового пальто на осень.