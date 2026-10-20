В пальто и шляпке в тон: Кейт Миддлтон поразила элегантным образом на церемонии в Виндзоре

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике вместе со своим мужем, принцем Уильямом, по случаю государственного визита султана Омана в Великобританию. 20 октября супруги присоединились к королю Чарльзу III и королеве Камилле на торжественной церемонии встречи султана Хайтама бин Тарика в Виндзоре.

Принцесса выбрала сдержанный и элегантный образ, который соответствовал случаю и хорошо подходил к прохладной осенней погоде. На этот образ обратило внимание издание People.

Так, для официального мероприятия Кейт выбрала темно-зеленое пальто от Alexander McQueen. Его создала дизайнер Сара Бертон, которая также работала над свадебным платьем принцессы в 2011 году. Пальто имеет приталенный силуэт, четкую линию плеч и широкий пояс с двумя пуговицами на талии.

Образ принцесса дополнила шляпкой в тон пальто. Ее украшал пышный бант из ленты. Под верхней одеждой виднелась черная кружевная блузка с высоким воротником, которая придала наряду романтичные нотки.

Среди аксессуаров Кейт – небольшая брошь с серебристым узором и зеленым камнем, золотые серьги и черная стеганая сумка Chanel на золотой цепочке. Все детали гармонично сочетались друг с другом, а аксессуары не отвлекали внимания от главного элемента образа – элегантного пальто.

Кстати, зеленый цвет принцесса выбрала неслучайно: он является одним из цветов национального флага Омана. Так Кейт выразила уважение стране, султан которой прибыл в Великобританию с государственным визитом. Принцесса Уэльская не впервые использует одежду как способ выразить уважение к иностранным гостям, подбирая цвета и аксессуары, имеющие особое значение.

А ранее Кейт Миддлтон показала модное платье, которое идеально подходит для осени.