Кейт Миддлтон продемонстрировала еще один стильный образ во время официального визита в Индию. Для встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди она выбрала костюм от индийского дизайнера Гаурава Гупты.

Фото с этого мероприятия появилось на официальной странице принца и принцессы Уэльских в инстаграме. На снимке Кейт позирует вместе со своим мужем, принцем Уильямом, и Нарендрой Моди.

Для встречи принцесса выбрала костюм насыщенного темно-сливового цвета. Он состоял из приталенного жакета с четко очерченной талией и брюк свободного кроя. Жакет имел широкие лацканы, V-образный вырез и застегивался на одну пуговицу. Под него Кейт надела белую блузку. Образ дополнили золотистые серьги, темно-коричневая кожаная сумка с короткими ручками и темные туфли на каблуке.

Встреча с премьер-министром состоялась 18 ноября в его частной резиденции в Нью-Дели. Она стала одним из завершающих мероприятий трехдневного визита принца и принцессы Уэльских в Индию.

Отметим, что поездка в Индию – первый совместный официальный зарубежный визит супругов за четыре года. А в этой стране принц Уильям и Кейт Миддлтон в последний раз были вместе десять лет назад.

Кстати, помимо темно-сливового костюма, Кейт Миддлтон также выбрала для поездки эффектный вишнево-красный образ.