Кендалл Дженнер вывела культовый принт на новый уровень: как стильно носить горошек в этом сезоне
Классический принт полка-дот вновь возвращается в тренды и становится главным акцентом женского гардероба. Американская топ-модель Кендалл Дженнер доказала, что культовый узор в горошек может выглядеть ультрасовременно, изящно и смело.
Супермодель Кендалл Дженнер поразила изысканным нарядом на ежегодном гала-вечере Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе, выбрав кутюрное платье от Valentino. Звезда показала смелую игру на контрастах, полностью посвятив свой вечерний образ классическому узору полка-дот.
Кендалл Дженнер представила черно-белый образ в горошек / Getty Images
Главной изюминкой наряда стало искусное сочетание принтов разного масштаба и инверсии цветов. Драпированный черный лиф без бретелек украшали миниатюрные белые точки, тогда как шелковистая белая юбка с разрезом была усыпана большим черным горошком. Финальным аккордом стали туфли с заостренным носком и низким каблуком kitten heel, покрытые тем же игривым рисунком.
Как стильно носить горошек в повседневной жизни
Этот классический ретро-узор можно легко интегрировать в базовый гардероб, если соблюдать простые правила стилизации:
- Сочетайте разные масштабы. Комбинируйте мелкий принт на блузке или топе с более крупным горошком на юбке или штанах, создавая динамичный и гармоничный тандем.
- Выбирайте монохромную палитру. Классическая черно-белая гамма выглядит дорого и сдержанно и никогда не перегружает повседневный образ.
- Делайте ставку на акцентные детали. Если тотал-лук кажется слишком смелым, добавьте шарф, шелковый платок или модную обувь в горошек к обычным джинсам и базовому жакету оверсайз.
Как стильно носить горошек осенью 2026 / Фото из инстаграма Bishal Baroi
С чем носить штаны в горошек / Фото из инстаграма Cat Baxter
Как носить принт полка-дот осенью / Фото из инстаграма Doina Vornic
Помимо горошка в тренды вернулся самый милый принт – это рисунок под олененка, который уже носят модницы по всему миру.