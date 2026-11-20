Актриса Кэти Холмс появилась на праздничной вечеринке бренда Meiomi Pinot Noir в Нью-Йорке вместе со своим бойфрендом Джейсоном Бардом Ярмоски. Для мероприятия звезда выбрала сдержанный базовый наряд, дополнив его безупречным цветовым акцентом.

Вместо популярных на сезонных вечеринках пайеток, перьев и искусственного меха звезда сделала ставку на изысканный минимализм, пишет Vogue. Кэти надела роскошное черное пальто Lafayette 148 поверх белого лаконичного топа, темные вельветовые штаны Banana Republic и обувь The Row.

Главным модным приемом вечера стал насыщенный цветовой дуэт: вишнево-красная сумка Gucci безупречно перекликалась с сочной красной помадой на губах. Этот контраст мгновенно превратил повседневную базу в изысканный праздничный наряд, подчеркнув элегантную тематику мероприятия.

Кэти Холмс объединила губы и сумку одним цветом: смотрите фото

Свой макияж актриса сделала максимально сдержанным, дополнив его гладко зачесанными назад волосами, что позволило цвету помады стать ключевым визуальным акцентом. Знаменитость известна своей коллекцией культовых сумок от Chanel, Metier, Akris, Celine и Ferragamo, которые она мастерски сочетает с простым кроем, однако именно сочетание аксессуара с помадой освежило классику без лишних усилий.

Стилисты советуют взять этот прием на вооружение

Гармоничное сочетание цветов в одном образе позволяет выглядеть празднично, не жертвуя комфортом. Чтобы повторить эффект дорогого образа, стоит обратить внимание на простые правила баланса:

сочетайте косметику с аксессуарами: глубокий бордовый оттенок на губах или ногтях безупречно подходит к кожаному клатчу или изящному шарфу в тон;

оставляйте фон монохромным: если вы делаете ставку на насыщенный красный дуэт, основа гардероба должна быть спокойной – черной, молочной или графитовой;

следите за температурой оттенков: сочетайте холодный ягодный пигмент помады с винной или вишневой кожей, избегая хаотичного смешивания теплых и холодных подтонов.

Подобную эстетику сейчас демонстрируют Тейлор Свифт, Кайли Дженнер и Дженнифер Лопес, выбирая маникюр и макияж в оттенках бордо под тон наряда. Кстати, недавно Тейлор Свифт показала старую добрую классику, сочетая маникюр и педикюр в одном цвете.