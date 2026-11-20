Замість популярних на сезонних вечірках паєток, пір'я та штучного хутра зірка зробила ставку на вишуканий мінімалізм, пише Vogue. Кеті вдягла розкішне чорне пальто Lafayette 148 поверх білого лаконічного топа, темні вельветові штани Banana Republic та взуття The Row.

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Головним модним прийомом вечора став насичений колористичний дует: вишнево-червона сумка Gucci бездоганно перегукувалася із соковитою червоною помадою на губах. Цей контраст миттєво перетворив повсякденну базу на вишуканий святковий аутфіт, підкресливши елегантну тематику заходу.

Кеті Голмс об'єднала губи та сумку одним кольором: дивіться фото

Свій макіяж акторка зробила максимально стриманим, доповнивши його гладко зачесаним назад волоссям, що дозволило кольору помади стати ключовим візуальним фокусом. Знаменитість відома своєю колекцією знакових сумок від Chanel, Metier, Akris, Celine та Ferragamo, які вона майстерно комбінує з простим кроєм, проте саме поєднання аксесуара з помадою освіжило класику без зайвих зусиль.

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Стилісти радять взяти цей прийом на озброєння

Гармонійне римування кольорів в одному образі дозволяє мати святковий вигляд без жертвування комфортом. Щоб повторити ефект дорогого образу, варто звернути увагу на прості правила балансу:

римуйте косметику з аксесуарами: глибокий бордовий відтінок на губах чи нігтях бездоганно пасує до шкіряного клатча чи витонченого шарфа в тон;

залишайте фон монохромним: якщо ви робите ставку на насичений червоний дует, основа гардероба має бути спокійною – чорною, молочною або графітовою;

стежте за температурою відтінків: поєднуйте холодний ягідний пігмент помади з винною або вишневою шкірою, уникаючи хаотичного змішування теплих і холодних підтонів.

Схожу естетику зараз демонструють Тейлор Свіфт, Кайлі Дженнер і Дженніфер Лопес, обираючи манікюр та макіяж у відтінках бордо під тон вбрання. До речі, нещодавно Тейлор Свіфт показала стару добру класику, об'єднавши одним кольором манікюр і педикюр.