Золотые сандалии и белое платье: королева Летиция показала, как элегантно носить металлик летом

Летние образы могут быть сдержанными и в то же время выразительными, если в них есть акцент. Один правильно подобранный блестящий элемент способен объединить весь образ, не перегружая его. Так работает актуальная модная формула, которую легко адаптировать как для дневного выхода, так и для вечернего мероприятия.

Вечернее появление испанской королевской семьи во дворце Маривент на Майорке вновь привлекло внимание к тому, как мелочь может объединить весь образ, пишет WWD. На этот раз общим стилистическим кодом стали золотые акценты в обуви, но каждый из членов семьи интерпретировал их по-своему.

Королева Летиция появилась в белом платье-миди в полоску от Sybilla с рукавами до локтя и полупрозрачным полосатым эффектом. К новому для себя образу она добавила знакомые золотые сандалии Aquazzura, которые уже не раз появлялись в ее гардеробе.



Модные босоножки королевы Испании / Getty Images

Речь идет о модели Aquazzura Sundance Sandal 50 стоимостью 850 долларов. Они изготовлены в Италии из светло-золотой зеркальной кожи, имеют тонкие ремешки, 5-сантиметровые квадратные каблуки и подошву цвета пудровой розы. Среди заметных деталей – пряжка золотистого оттенка, кожаная подкладка и тисненый логотип Aquazzura на стельке.



Модная обувь королевы Летиции от Aquazzura / фото из инстаграма

Принцесса Леонор осталась верна той же золотой линии, но выбрала другой силуэт – низкие сандалии Sézane Rosa из гладкой плетеной золотой кожи. Их сдержанный дизайн с тонкими ремешками и удобными каблуками сделал образ более легким и непринужденным.

Принцесса София пошла еще более простым путем и выбрала плоскую пару Pedro Garcia Biddy из ламинированной кожи с золотистой отделкой. Модель имеет перекрестные ремешки, круглый носок и ремешок slingback, а ее розничная цена составляет 525 долларов.

Королева Летиция в белом платье с дочерьми: смотрите видео

Королева София, в свою очередь, осталась приверженной более классическому стилю – она выбрала лодочки с kitten heel, миндалевидным носком и легким металлическим золотым оттенком. В итоге семейный выход выглядел целостно, но не однообразно.

Почему именно золотая обувь так хорошо смотрится в летних образах?

В случае с Летицией золотой металлик уже давно не несет чрезмерного декоративного подтекста. Наоборот, он служит способом добавить света сдержанному силуэту и при этом не утратить ощущение собранности.

Именно поэтому королева не раз возвращалась к моделям Aquazzura – среди ее любимых пар были также Bow Tie Pump 50 с kitten heel и Gatsby Sling 75. Такая обувь хорошо вписывается в ее современный и практичный стиль, где комфорт не противоречит элегантности.

Мы не обошли вниманием и образ 20-летней принцессы Леонор, которая выбрала модный стиль тай-дай.