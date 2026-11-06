Зимой без нее не обойтись: короткая шубка покорила подиум и модниц

Теплая и объемная короткая шубка стала главной вещью сезона, которую носят буквально со всем. Этой зимой вам точно не обойтись без этой верхней одежды, и вот почему.

Короткая пушистая куртка окончательно избавилась от шлейфа старомодности и стала главным фаворитом показов сезона осень-зима, пишет итальянский Vogue. Теперь дизайнеры советуют сочетать ее так же легко и непринужденно, как привычный пуховик или повседневный бомбер.

На мировых подиумах бренды продемонстрировали практичные комбинации для разного настроения. В частности, Ralph Lauren сочетал шубку с анималистическим принтом с теплым коричневым гольфом, высокими сапогами и сдержанной кепкой. Модный дом Burberry перенес свою фирменную клетку на пушистую ткань и подобрал к ней кожаные штаны.

Модная пушистая шубка Burberry: смотрите фото

В свою очередь, Gucci сыграл на контрастах, накинув объемную черную куртку на воздушное платье с цветочным принтом. Для непринужденных городских прогулок подойдет комбинация от 7 For All Mankind: фактурная шубка, короткое платье, плотные трикотажные колготки и обувь на массивной подошве. Не то чтобы это был самый теплый образ на зиму, но согласитесь, выглядит он очень стильно.

Как носить короткую фактурную шубку: смотрите фото

В выборе фасонов дизайнеры сделали ставку на укороченные бомберы и модели оверсайз. Базовыми остаются шоколадные, черные и бежевые оттенки, но яркие варианты выглядят не менее круто в сочетании с любимыми джинсами и базовой футболкой.

С чем носить короткую шубку зимой 2027

Короткая шубка может стать главным акцентом зимнего образа, который легко адаптировать к повседневной жизни. Лучше всего она сочетается с вещами контрастного объема: широкими джинсами, палаццо или прямыми штанами из плотной ткани.



Как носить короткую шубку зимой / Фото из инстаграма sibelle_kv



Модный образ с пушистой шубкой / Фото из инстаграма svenjagzer



С чем носить короткую серую шубку / Фото из инстаграма rebeccaferrazwyatt

Под низ идеально подойдет лаконичная кашемировая водолазка или плотный свитер. Из обуви выбирайте грубые ботинки на массивной подошве или жокейские сапоги – это сбалансирует пушистый верх, добавит практичности и не позволит образу выглядеть слишком вычурно.

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