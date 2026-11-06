Взимку без неї не обійтися: коротка шубка підкорила подіум та модниць

Коротка пухнаста куртка остаточно позбулася шлейфу старомодності й стала головним фаворитом показів сезону осінь-зима, пише італійський Vogue. Тепер дизайнери радять римувати її так само легко і невимушено, як звичний пуховик чи повсякденний бомбер.

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На світових подіумах бренди показали практичні комбінації для різного настрою. Зокрема, Ralph Lauren поєднав анімалістичну шубку з теплим коричневим гольфом, високими чоботами та стриманим кепі. Модний дім Burberry переніс свою фірмову клітинку на пухнасту тканину й підібрав до неї шкіряні штани.

Модна пухнаста шубка Burberry: дивіться фото

Натомість Gucci зіграв на контрастах, накинувши об'ємну чорну куртку на невагому сукню з квітковим принтом. Для невимушених міських виходів підійде формула від 7 For All Mankind: фактурна шубка, коротка сукня, щільні трикотажні колготки та взуття на масивній підошві. Не те щоб це був найтепліший образ на зиму, але погодьтеся, вигляд має дуже стильний.

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Як носити коротку фактурну шубку: дивіться фото

У виборі фасонів дизайнери зробили ставку на вкорочені бомбери та моделі оверсайз. Базовими залишаються шоколадні, чорні та бежеві тони, але яскраві варіанти мають не менш крутий вигляд разом з улюбленими джинсами та базовою футболкою.

З чим носити коротку шубку взимку 2027

Коротка шубка може стати головним акцентом зимового образу, який легко адаптувати до щоденного ритму. Найкраще вона комбінується з контрастними за об'ємом речами: широкими джинсами, палаццо чи прямими штанами з щільної тканини.

Як носити коротку шубку взимку / Фото з інстаграму sibelle_kv

Модний образ з пухнастою шубкою / Фото з інстаграму svenjagzer

З чим носити коротку сіру шубку / Фото з інстаграму rebeccaferrazwyatt

Під низ ідеально підійде лаконічна кашемірова водолазка або щільний светр. Зі взуття обирайте грубі черевики на масивній підошві чи жокейські чоботи – це збалансує пухнастий верх, додасть практичності та не дозволить образу мати занадто химерний вигляд.

І куди ж цієї зими без стильних светрів. Читайте на 24 Каналі, які светри носять інста-модниці.