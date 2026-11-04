Замість звичного сірого, білого й коричневого: які светри носять інстаграм-модниці

Однак якщо нейтральні відтінки вже набридли, зверніть увагу на яскравіші варіанти. Наприкінці 2026 року модниці дедалі частіше обирають насичені кольори светрів, які здатні освіжити навіть найпростіший повсякденний образ. Тож видання Cosmopolitan зібрало кілька актуальних відтінків, на які варто звернути увагу.

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Яскраво-червоні светри

Червоний залишається одним із найпомітніших кольорів у вуличній моді 2026 року. Насичені томатні відтінки не втратили актуальності й тепер особливо доречні напередодні різдвяно-новорічних свят. Червоний светр може стати головним акцентом образу, навіть якщо решта речей підібрана у стриманій гамі. Для повсякденних виходів поєднуй його з класичними синіми джинсами, сірими штанами або чорними спідницями.

Образ із червоним светром / Фото з інстаграм-сторінки heloise.guillet

А якщо хочеш сміливішого поєднання, зверни увагу на комбінацію червоного з коричневим чи рожевим.

Total червоний look / Фото з інстаграм-сторінки marine_breadwhite

Сині светри

Синій трикотаж – чудовий спосіб додати кольору до зимового гардероба, не вдаючись до надто складних стилістичних експериментів. Серед актуальних варіантів – глибокий індиго, яскравий Klein blue та електричний синій. Кожен із цих відтінків може стати головним акцентом образу. Сині светри особливо вдало поєднуються з денімом, білими та сірими речами, а також різними аксесуарами. Для сміливішого образу можна додати червоні деталі – контраст кольорів зробить поєднання помітнішим.

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Образ із синім светром / Фото з інстаграм-сторінки mariellelindahl

Фіолетові светри

Фіолетовий трикотаж став одним із помітних мікротрендів цієї осені й має всі шанси залишитися актуальним протягом зими 2026/2027. Це цікавий варіант для тих, хто хоче відійти від звичної палітри, але ще не готовий до надто яскравих кольорових експериментів. Fashion-інфлюенсерки вже демонструють незвичні поєднання з фіолетовими светрами. Зокрема, популярності набуває комбінація такого трикотажу із леопардовим та зебровим принтами. Якщо ж ви віддаєте перевагу стриманішим образам, фіолетовий светр можна із чорними, сірими або молочними речами.

Образ із фіолетовим светром / Фото з інстаграм-сторінки nadiyalyalko

До слова, додати кольорових акцентів до осінньо-зимового гардероба можна не лише за допомогою яскравих светрів, а й обравши джинси незвичних відтінків. Раніше ми розповідали, які кольори деніму можна носити замість класичних синіх і чорних моделей.