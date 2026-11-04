Вместо привычных серых, белых и коричневых: какие свитера носят инстаграм-модницы

Однако если нейтральные оттенки уже надоели, обратите внимание на более яркие варианты. В конце 2026 года модницы все чаще выбирают свитера насыщенных цветов, способные освежить даже самый простой повседневный образ. Поэтому издание Cosmopolitan собрало несколько актуальных оттенков, на которые стоит обратить внимание.

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Ярко-красные свитера

Красный остается одним из самых заметных цветов в уличной моде 2026 года. Насыщенные томатные оттенки не утратили актуальности и теперь особенно уместны в преддверии рождественско-новогодних праздников. Красный свитер может стать главным акцентом образа, даже если остальные вещи подобраны в сдержанной гамме. Для повседневных выходов сочетайте его с классическими синими джинсами, серыми штанами или черными юбками.

Образ с красным свитером / Фото с инстаграм-страницы heloise.guillet

А если хочешь более смелое сочетание, обрати внимание на комбинацию красного с коричневым или розовым.

Total-лук в красном / Фото с страницы в инстаграме marine_breadwhite

Синие свитера

Синий трикотаж – отличный способ добавить цвета в зимний гардероб, не прибегая к слишком сложным стилистическим экспериментам. Среди актуальных вариантов – глубокий индиго, яркий Klein blue и электрический синий. Каждый из этих оттенков может стать главным акцентом образа. Синие свитера особенно удачно сочетаются с денимом, белыми и серыми вещами, а также с различными аксессуарами. Для более смелого образа можно добавить красные детали – контраст цветов сделает сочетание более заметным.

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Образ с синим свитером / Фото с инстаграма mariellelindahl

Фиолетовые свитера

Фиолетовый трикотаж стал одним из заметных микротрендов осенью и имеет все шансы остаться актуальным в течение зимы 2026/2027. Это интересный вариант для тех, кто хочет отойти от привычной палитры, но еще не готов к слишком ярким цветовым экспериментам. Фэшн-инфлюенсеры уже демонстрируют необычные сочетания с фиолетовыми свитерами. В частности, популярность набирает сочетание такого трикотажа с леопардовым и зебровым принтами. Если же вы предпочитаете более сдержанные образы, фиолетовый свитер можно носить с черными, серыми или молочными вещами.

Образ с фиолетовым свитером / Фото с инстаграм-страницы nadiyalyalko

К слову, добавить цветные акценты в осенне-зимний гардероб можно не только с помощью ярких свитеров, но и выбрав джинсы необычных оттенков. Ранее мы рассказывали, какие цвета денима можно носить вместо классических синих и черных моделей.