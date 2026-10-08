Лаконичный маникюр со стразами: 5 вариантов, которые выглядят элегантно

Секрет современного нейл-арта заключается в умеренности и чистых линиях: когда блеск становится не главным акцентом, а лишь изящной деталью. Если хочется добавить блеска, но стандартный френч или монохромный маникюр кажутся слишком простыми, минималистичный дизайн с камнями станет идеальным решением.

Маникюр с огромным количеством стразов и камней уже давно вышел из моды, и об этом 24 Канал писал в материале об антитрендах в нейл-арте этого года. Однако стразы по-прежнему пользуются популярностью у модниц, хотя и не в таком объеме. Рассказываем, какие нейл-дизайны со стразами актуальны сейчас.

Маникюр со стразами и камнями: элегантный и простой

Натуральные ногти с несколькими стразами. Это идеальный вариант для тех, кто хочет добавить немного блеска своим ногтям, но не хочет, чтобы это выглядело слишком ярко. Просто нанесите на натуральные ноготки прозрачную или розовую базу и добавьте несколько страз – можно на каждый пальчик, а можно только на один или два.



Нежный маникюр с несколькими стразами / Фото из инстаграма

Серебристый декор. На самом деле довольно лаконично смотрится серебристый декор в сочетании со стразами. Даже если вам захочется полностью покрыть ноготь этими украшениями, все равно это будет выглядеть лаконично и изящно. К тому же серебро на ногтях сейчас в моде.



Серебристый декор со стразами на ногтях / Фото из инстаграма Gossip and Gloss

Кристаллы на кончиках ногтей. Достаточно лишь добавить кристалл в виде капли на кончик ногтя. Также такой маникюр будет отлично смотреться на длинных ногтях с заостренным кончиком. Дополнительно можно разместить кристалл у основания ногтя по центру ногтевой пластины.

Маникюр с кристаллами на кончиках ногтей: смотрите видео

Маникюр со стразами на нескольких ногтях. Интересными акцентами могут стать стразы, размещенные лишь на нескольких ногтях. Пусть основой станет французский маникюр, на котором можно разместить жемчужины, цветные камни или классические стразы. Вот такой вариант с красными стразами может стать классным дополнением образа на Хэллоуин.



Маникюр с красными стразами на Хэллоуин / Фото из инстаграма Dayanna Issey Sapiens

Маникюр с пирсингом. Недавно в микротренды ворвался еще один дизайн – маникюр с пирсингом. Почему бы не попробовать его прямо сейчас, выбрав пирсинг с кристаллами или камнями. Это будет и лаконично, и очень стильно.



Маникюр с пирсингом с кристаллами / Фото из инстаграма Iram Shelton

В таких делах главное – не увлекаться и не переусердствовать. Для начала попробуйте разместить стразы только на нескольких ногтях и посмотреть, как это будет выглядеть.