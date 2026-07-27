Не спешите прятать: 6 летних вещей, которые останутся в тренде осенью

После нескольких более прохладных дней многие уже мысленно готовятся к осени. И если еще недавно хотелось носить только льняные брюки, платья и шорты, то теперь все больше хочется выбирать какие-то уютные вещи и создавать легкие многослойные образы.

Хорошая новость заключается в том, что далеко не все летние нужно прятать до следующего сезона. Некоторые из них легко впишутся в осенний гардероб и помогут создать стильные наряды. О таких вещах рассказало издание Who What Wear.

Какие летние вещи будут актуальны осенью 2026

Одной из самых универсальных вещей остается рубашка. В конце лета ее можно носить как легкий верхний слой поверх майки или топа, а осенью совмещать с джинсами, брюками, жилетами или кардиганами.

Как носить рубашку осенью / Фото Rizna Store

Не стоит спешить отказываться и от белых брюк или джинсов. Вопреки расхожему мнению, белый цвет уместен не только летом. Такие модели отлично смешиваются с трикотажем, жакетами и лоферами, потому остаются актуальными и в холодный сезон.

Белые брюки / Фото DiaDia

Также осенью не потеряют актуальность мюли – туфли с открытой пяткой, которые снова оказались среди модных фаворитов.

Коричневые мюли / Скриншот с сайта бренда Kachorovska

Не менее удачным выбором станут и лоферы, легко дополняющие образы для прохладной погоды.

Замшевые лоферы бежевого цвета / Фото с сайта бренда One by One

Если летом кардиган спасает прохладными вечерами, осенью он становится одним из ключевых элементов многослойных образов. Его легко совмещать с платьями, футболками, рубашками и джинсами.

Образ с кардиганом / Фото из Pinterest

Еще одна вещь, которую не стоит спешить убирать в шкаф – бермуды. В сочетании с лоферами, балетками или высокими сапогами они будут иметь уместный вид осенью.

Как стилизовать бермуды осенью / Фото из инстаграмма maroca_street_style

Добавим, что ранее мы также писали о трендовых цветах в одежде на осень 2026 года.