Не спешите прятать: 6 летних вещей, которые останутся в тренде осенью
После нескольких более прохладных дней многие уже мысленно готовятся к осени. И если еще недавно хотелось носить только льняные брюки, платья и шорты, то теперь все больше хочется выбирать какие-то уютные вещи и создавать легкие многослойные образы.
Хорошая новость заключается в том, что далеко не все летние нужно прятать до следующего сезона. Некоторые из них легко впишутся в осенний гардероб и помогут создать стильные наряды. О таких вещах рассказало издание Who What Wear.
Какие летние вещи будут актуальны осенью 2026
Одной из самых универсальных вещей остается рубашка. В конце лета ее можно носить как легкий верхний слой поверх майки или топа, а осенью совмещать с джинсами, брюками, жилетами или кардиганами.
Не стоит спешить отказываться и от белых брюк или джинсов. Вопреки расхожему мнению, белый цвет уместен не только летом. Такие модели отлично смешиваются с трикотажем, жакетами и лоферами, потому остаются актуальными и в холодный сезон.
Также осенью не потеряют актуальность мюли – туфли с открытой пяткой, которые снова оказались среди модных фаворитов.
Не менее удачным выбором станут и лоферы, легко дополняющие образы для прохладной погоды.
Если летом кардиган спасает прохладными вечерами, осенью он становится одним из ключевых элементов многослойных образов. Его легко совмещать с платьями, футболками, рубашками и джинсами.
Еще одна вещь, которую не стоит спешить убирать в шкаф – бермуды. В сочетании с лоферами, балетками или высокими сапогами они будут иметь уместный вид осенью.
Добавим, что ранее мы также писали о трендовых цветах в одежде на осень 2026 года.