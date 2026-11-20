Звезды мирового стритстайла выбрали главную обувную основу сезона осень-зима 2026/2027. Ею стали классические пенни-лоферы, заимствованные из мужского гардероба.

Элегантная пара с характерной полоской и прорезью легко заменяет балетки и грубые ботинки благодаря своей универсальности. Модницы создают актуальные повседневные образы на основе черных моделей из гладкой кожи, шоколадных оттенков и двухцветных ретровариаций, сообщает издание Vogue.

С чем носить пенни-лоферы зимой 2027 года

Стритстайл-эксперты советуют не углубляться в буквальный стиль преппи, а использовать классическую обувь как сдержанный акцент для вещей свободного кроя. Лучше всего эта маскулинная пара смотрится в сочетании с широкими джинсами baggy, лаконичной белой рубашкой и объемным жакетом или пальто.

Пенни-лоферы – главный тренд обуви 2027 года / Фото из инстаграма @wear.soul

Не менее эффектно пенни-лоферы смотрятся в сочетании с юбками разной длины, тонким многослойным трикотажем и замшевыми аксессуарами.

С чем носить пенни-лоферы / Фото из инстаграма @thefashionproject.gr

Любимым стилистическим приемом инфлюенсеров остается сочетание обуви с высокими носками, которое придает наряду фактурности и непринужденного настроения. В то же время трендовой альтернативой на плоской подошве в этом сезоне стали обновленные сапоги-чулки без каблуков.