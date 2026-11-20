Елегантна пара з характерною смужкою та прорізом легко замінює балетки і грубі черевики завдяки своїй універсальності. Модниці формують актуальні повсякденні образи на базі чорних моделей із гладенької шкіри, шоколадних відтінків і двоколірних ретроваріацій, повідомляє видання Vogue.

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З чим носити пенні-лофери взимку 2027

Стритстайл-експерти радять не заглиблюватися в буквальний стиль преппі, а використовувати класичне взуття як стриманий акцент для речей вільного крою. Найкраще маскулінна пара працює у комбінаціях із широкими джинсами baggy, лаконічною білою сорочкою та об'ємним жакетом чи пальтом.

Пенні-лофери – головний тренд взуття 2027 / Фото з інстаграму @wear.soul

Не менш виразно пенні-лофери виглядають разом зі спідницями різної довжини, тонким багатошаровим трикотажем і замшевими аксесуарами.

З чим носити пенні-лофери / Фото з інстаграму @thefashionproject.gr

Улюбленим стайлінг-трюком інфлюєнсерів залишається комбінація взуття з високими шкарпетками, яка додає вбранню фактурності та невимушеного настрою. Водночас трендовою альтернативою на низькому ходу цього сезону стали оновлені чоботи-панчохи без підборів.