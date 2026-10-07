Макияж для женщин с седыми волосами: главные секреты визажистов для идеального образа

Совершенно нормальная ситуация, когда женщины отращивают седые волосы, демонстрируют их и делают это своей изюминкой. Кто-то решается на это легко и быстро, кому-то нужно время. Если вы сейчас на пути к седой прическе, то эти простые лайфхаки от визажистов по макияжу вам не помешают.

Вы, возможно, удивитесь, но каждая деталь вашего образа может повлиять на то, как выглядит ваша седая прическа. Даже в макияже есть определенные приемы, которые способны подчеркнуть седые пряди, а не наоборот – испортить общий образ, пишет Pure Wow.

6 хитростей макияжа для седых волос, которые освежают лицо

Седина – это уже давно не вопрос возраста, а вопрос особого шарма и стиля. Однако у серебристых прядей есть нюанс: они меняют подтон внешности и могут незаметно изменить естественный цвет лица. Чтобы выглядеть свежо и современно, визажисты советуют сделать несколько легких бьюти-корректировок:

"коктейль" для тона. Забудьте о плотных тональных кремах, которые западают в морщины. Смешайте легкое тональное средство с каплей жидкого хайлайтера. Наносите пушистой кистью – это обеспечит влажное покрытие и скроет тусклость;

акцент на брови. Седина часто "размывает" черты лица. Брови задают контур, поэтому прорисовывайте их кончики карандашом. Выбирайте оттенок под свой прежний естественный цвет корней или универсальный темный тауп;

персиковые румяна. Без румян лицо с сединой может выглядеть уставшим. Выбирайте кремовые текстуры персиковых оттенков: они легко растушевываются вверх к вискам, визуально подтягивая овал;



Макияж под седые волосы / Фото с Pinterest

мягкий акцент на глаза. Вместо жесткого черного лайнера выбирайте теплый коричневый или глубокий синий. Для век лучше брать матовые тени теплых тонов – перламутр подчеркивает текстуру кожи;

смелые губы. Нюдовые и бледно-розовые помады сливаются с сединой. Выбирайте цвета сочных ягод или розово-персиковые оттенки с сатиновым или глянцевым финишем;

точечная пудра. Не "загипсовывайте" лицо. Наносите прозрачную пудру без талька только на Т-зону, чтобы сохранить естественный молодой блеск кожи.



Хитрости макияжа под седые волосы / Фото с Pinterest

Если вы только на пути к седым волосам или только раздумываете над тем, как отпустить серебристые пряди, то эти советы по этому вопросу вам пригодятся.